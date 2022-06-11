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Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2022? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar?

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2022? Emekliler için her yıl iki bayramda verilen ikramiyeler için geri sayım başladı. Zamlı beklenen emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğu da merak ediliyor. İşte son dakika kurban bayramı emekli ikramiyeleri...

56 Dakika Önce
2022-06-11 00:18:04
Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar 2022? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar?

Emekliler için her yıl iki bayramda verilen ikramiyeler için geri sayım başladı. Zamlı beklenen emekli ikramiyelerinin ne kadar olduğu da merak ediliyor. İşte son dakika kurban bayramı emekli ikramiyeleri...

Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatar?

Bu yıl kurban bayramı 9 Temmuz günü başlayacak. Dolayısıyla emekli ikramiyeleri de 9 Temmuz öncesinde hesaplara yatırılmış olur.

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Geçtiğimiz yıldan bu yana emekli bayram ikramiyeleri 1.100 TL olarak hesaplara yatırıldı. Yeni Kurban bayramı ikramiyelerine ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi.

Dul aylığı alanlar ne kadar ikramiye alacak?

Dul aylığı alanlara ise ikramiye olarak 550 TL ödeme yapılıyor. Aynı zamanda dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

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