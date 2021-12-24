Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı faizi ne kadar olur? Dövize endeksli mevduat hesabı en fazla yüzde kaç faiz verir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile dövize endeksli mevduat hesabı uygulamasının hayata geçeceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sistemin detayları da belli oldu. Vatandaşlar Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının sabit faiz oranının ne kadar olacağını merak ediyordu. Bu soruya Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı basın açıklaması ile yanıt verdi. İşte dövize endeksli mevduat hesabından alınacak maksimum faiz oranı...

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı faizi ne kadar olur? Dövize endeksli mevduat hesabı en fazla yüzde kaç faiz verir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama ile dövize endeksli mevduat hesabı uygulamasının hayata geçeceğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sistemin detayları da belli oldu. Vatandaşlar Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının sabit faiz oranının ne kadar olacağını merak ediyordu. Bu soruya Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı basın açıklaması ile yanıt verdi. İşte dövize endeksli mevduat hesabından alınacak maksimum faiz oranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile piyasalardaki olumsuz havayı bir anda tersine çevirdi. Erdoğan açıklamasında şunları söyled: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." Erdoğan'ın açıklamasının ardından sistemin detayları ve faiz oranı merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlara ve Katılma Hesaplarına İlişkin uygulama esasları hakkında basın açıklaması yaptı.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı faizi ne kadar olur?

Buna göre; uygulanacak asgari faiz oranı TCMB'nin bir hafta vadeli repo faiz oranının (Politika faizi) altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 3 puan üzerinde belirlenebilecek. Yani güncel politika faizi yüzde 14 ise bankalar maksimum yüzde 17'ye kadar faiz verebilecek.

Dövize endeksli mevduat hesabı en fazla yüzde kaç faiz verir?

Azami faiz oranı Bakanlıkça güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Bu uygulama, Katılım Bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde yapılacak. Mevduattan Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek. Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.