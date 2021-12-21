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Kur korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat vadesi kaç aylık?
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TIMETURK / EKONOMİ / Kur korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat vadesi kaç aylık?

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat vadesi kaç aylık?

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat vadesi kaç aylık? Dövize endeksi TL mevduat hesabı olarak da bilinen sistemin tam adının Kur korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin detaylarını paylaştı. Vatandaşlar em çok vadenin kaç ay olacağı merak ediliyordu. Hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadeli açılabilecek. İşte Kur korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının detayları...

1 Saat Önce
2021-12-21 14:11:44
Kur korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat vadesi kaç aylık?

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat nedir? Kur korumalı TL Vadeli Mevduat vadesi kaç aylık? Dövize endeksi TL mevduat hesabı olarak da bilinen sistemin tam adının Kur korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı olduğu belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur korumalı TL Vadeli Mevduat sisteminin detaylarını paylaştı. Vatandaşlar em çok vadenin kaç ay olacağı merak ediliyordu. Hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadeli açılabilecek. İşte Kur korumalı TL Vadeli Mevduat hesabının detayları...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dövize endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır." dedi. Bakan Nebati Dövize endeksli Türk lirası mevdutı sisteminin Kur korumalı TL Vadeli Mevduat olduğunu paylaştı. Ayrıca mevduata kur farkı koruması da getiriliyor.

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nda Kur korumalı TL Vadeli Mevduat sistemimi şöyle tanıttı: "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak."

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat vadesi kaç aylık?

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat hesapları 3,6,9 ve 12 ay vadeli olacak. Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak. Sisteme, isteyen her banka katılabilecek.

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat detayları

Kur korumalı TL Vadeli Mevduat detayları

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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