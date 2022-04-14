Konut kredisi faizleri düştü mü? 14 Nisan güncel banka kredi faiz oranları | Ev kredisi, araç (taşıt) kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla beklenirken ev ve araba almak isteyenler de konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu merak ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimlerinden sonra konut kredileri 1.20 bandında kadar gerilemişti. Peki 1Nisan ayı güncel banka kredi faiz oranları nedir?

Konut kredisi faizleri düştü mü? 14 Nisan güncel banka kredi faiz oranları | Ev kredisi, araç (taşıt) kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla beklenirken ev ve araba almak isteyenler de konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu merak ediyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimlerinden sonra konut kredileri 1.20 bandında kadar gerilemişti. Peki 1Nisan ayı güncel banka kredi faiz oranları nedir?

Son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflayon ev ve araba almak isteyenleri de derinden etkiledi. Ev ve araba fiyatları son bir yılda iki kat artarken peşin parayla alım yapmak nedereyse imkansız hale geldi. Konut ve taşıt almak isteyenler bankadan kredi çekmek için bankaya gittiklerinde yüksek faiz oranları ile karşılaşıyor. Politika faizinin yüzde 14 seviyelerine kadar düşmesiyle konut kredisi faiz oranları da 1.20'ye kadar geriledi.

Konut kredisi faizleri düştü mü?

Konut kredisi faiz oranlarında henüz bir değişiklik yaşanmadı. Merkez Bankası uzun zamandır politika faizini yüzde 14'te sabit tutuyor. Merkez Bankası'nın olası faiz indirimlerinden sonra konut kredisi faiz oranlarının da düşmesi bekleniyor.

14 Nisan güncel banka kredi faiz oranları

Konut kredilerinde halen en uygun faiz oranı kamu bankalarında. Halkbank, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası konut alımında yüzde 1.20 faiz oranı uyguluyor. Özel bankalarda ise konut kredisi faiz oranları değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi güncel faiz oranları

Akbank Konut Kredisi %1,80 - %1,92

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,98 - %2,02

ING Konut Kredisi %1,89 - %2,35

İş Bankası Konut Kredisi %1,95

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,95

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,97 - %1,99

Anadolubank Konut Kredisi %2,19 - %2,49

DenizBank Konut Kredisi %2,40

Fibabanka Konut Kredisi %2,09 - %2,42

Halkbank Konut Kredisi %1,20 - %1,29

HSBC Konut Kredisi Yıl %3,09

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %2,01 - %2,07

Odeabank Konut Kredisi %2,53

QNB Finansbank Konut Kredisi %2,17

Şekerbank Konut Kredisi %2,50

TEB - Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi %1,95

VakıfBank Konut Kredisi %1,20 - %1,29

Ziraat Bankası Konut Kredisi %1,20

Güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

DenizBank %1,94



Yapı Kredi %2,27 - %2,89



N Kolay Ay%2,59



ING %1,54 - %2,59



TEB Ay%1,67



CEPTETEB %1,67



İş Bankası %1,90



QNB Finansbank Ay%1,79



Garanti BBVA %1,99 - %2,58



Akbank İhtiyaç Kredisi %1,92 - %2,19



Alternatif Bank %2,10 - %2,30



Anadolubank %2,09 - %2,19



Fibabanka %1,67 - %2,08



Halkbank %1,71



HSBC %3,09



ICBC Bank Turkey %2,01 - %2,07



Odeabank %2,51



Şekerbank %2,50



VakıfBank %1,55



Ziraat Bankası %1,94

Taşıt (Araç) kredisi faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,75 - %1,79

ALJ Finans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,37

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 1.000 TL - 2.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,89

İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,89

Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,39

TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3.000 TL - 1.500.000 TL 3 - 48 Ay %0,00 - %3,29

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %1,99 - %2,22

Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %2,24

DenizBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %2,40

Fibabanka Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,08 - %2,64

Halkbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %1,63 - %1,65

HSBC Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %3,09