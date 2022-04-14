Merkez Bankası faiz değiştirmezse ne olur? MB faizi sabit tutarsa altın-dolar düşer mi yükselir mi? Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Mart ayında faizleri yüzde 14 bandında sabit bırakmıştı. Nisan ayında açıklanacak olan faiz kararının ise yine sabit bırakma yönünde olacağı uzmanlar tarafından tahmin ediliyor. Yatırımcıları da Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmemesinin altın ve dolara etkisinin ne olacağını merak ediyor. Peki MB faizi değiştirmezse dolar ve altın yükselir mi?

Merkez Bankası faiz değiştirmezse ne olur? MB faizi sabit tutarsa altın-dolar düşer mi yükselir mi? Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Mart ayında faizleri yüzde 14 bandında sabit bırakmıştı. Nisan ayında açıklanacak olan faiz kararının ise yine sabit bırakma yönünde olacağı uzmanlar tarafından tahmin ediliyor. Yatırımcıları da Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmemesinin altın ve dolara etkisinin ne olacağını merak ediyor. Peki MB faizi değiştirmezse dolar ve altın yükselir mi?

Uzun süre faiz indirme eğliminde olan Merkez Bankası 2022 yılında faiz indirimlerine ara verdi. Merkez Bankası son açıkladığı Mart ayı politika faizi kararında faizleri yüzde 14 oranında sabıt tutmuştu. Piyasaların merakla beklediği Nisan ayı faiz kararı ise 14 Nisan'da açıklanacak. Kararın açıklanmasına sayılı saatler kala altın ve dolar yatırımcıları açıklanacak sonucun yatırımlarına etkisini araştırmaya başladı. Peki Merkez Bankası faizi sabit tutarsa dolar düşer mi yükselir mir? MB faizi değiştirmezse altın ne olur? Çıkar mı iner mi?

Merkez Bankası faiz değiştirmezse ne olur?

Merkez Bankası faizi değiştirmezse ve piyasa beklentisi de bu yöndeyse piyasada mevcut durum devam eder. Altın ve dolar fiyatlarında bu karar bağlı olarak bir değişim beklenmez. Ancak beklentiler faiz indirme ve artırma yönündeyse ve faiz kararı sabit çıkarsa o zaman piyasada dolar ve altında iniş ve çıkışlar olabilir.

MB faizi sabit tutarsa altın-dolar düşer mi yükselir mi?

Merkez Bankası politika faizini sabit tutarsa altın ve dolar fiyatlarında hızlı bir değişim beklenmez. Altın ve dolar piyasasında mevcut durum devam eder.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararını 17 Mart Perşembe günü duyurmuştu. Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılmasına karar vermişti. Nisan ayında MB'nin vereceği faiz kararının ne olacağı piyasalar tarafından merakla beklenmeye başlandı. AA Finans ve Bloomberg HT MB'nin faiz kararınıa ilişkin anket sonuçlarını yayınladı. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Para Politikası Kurulu nedir?

Para Politikası Kurulu (PPK); enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde, para politikası kararlarının alındığı organdır. PPK; Başkan (Guvernör), Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşur. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir birim amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlar öncesinde, Bankanın ilgili birimleri; enflasyon, ödemeler dengesi, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve uluslararası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde PPK'yı bilgilendirir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği hâlinde, Başkan'ın yer aldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para politikası ilke ve stratejilerini belirler ve Hükûmetle birlikte enflasyon hedefini tespit eder. Bunun yanında, Türk lirasının iç ve dış değerini korumak için alınacak tedbirler de PPK'nın görevleri arasındadır.

PPK açıklamaları, para politikasının temel iletişim araçlarından biridir.

PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanır. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası web sitesinde açıklanır. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise; toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde, yine internet sitesinde yayınlanır.

PPK, faiz kararını alırken Merkez Bankası Kanunu'nda belirtildiği gibi fiyat istikrarını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle PPK, geniş bir veri skalasını dikkate almakta; orta vadeli bir bakış açısıyla, gelecek dönemin enflasyon görünümüne odaklanmaktadır. .