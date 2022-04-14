MB faiz değiştirmezse altın düşer mi artar mı? Merkez Bankası (MB) faiz sabit tutarsa altın-dolar ne olur? Yükselir mi, düşer mi? Piyasalar ve yatırımcılar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı yönünde görüşler ağırlık kazanırken altın ve dolar yatırımcıları bu kararın kendilerine nasıl etkisi olacağını araştırmaya başladı. Peki Merkez Bankası (MB) politika faizini değiştiremez sabit tutarsa altın yükselir mi, düşer mi? MB faiz değiştirmezse dolar çıkar mı, iner mi?

MB faiz değiştirmezse altın düşer mi artar mı? Merkez Bankası (MB) faiz sabit tutarsa altın-dolar ne olur? Yükselir mi, düşer mi? Piyasalar ve yatırımcılar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanmış durumda. Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağı yönünde görüşler ağırlık kazanırken altın ve dolar yatırımcıları bu kararın kendilerine nasıl etkisi olacağını araştırmaya başladı. Peki Merkez Bankası (MB) politika faizini değiştiremez sabit tutarsa altın yükselir mi, düşer mi? MB faiz değiştirmezse dolar çıkar mı, iner mi?

Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları ve vatandaşları doğrudan etkiliyor. Son zamanlarda artan hayat pahalılığı ile mücadele eden vatandaşlar bankadan kredi çekmek istiyor ancak yüksek banka kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Faizlerin düşmesini bekleyen vatandaşlar aynı zamanda MB'den gelecek kararların altın ve dolar piyasasına nasıl yansıyacağını merak ediyor. Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı konusunda yapılan anketlerde katılımcılar faizlerin sabit kalacağı yönünde görüş bildirdi. Peki Merkez Bankası faizlari değiştirmezse ne olur? Altın, dolar ve borsa düşer mi yoksa yükselir mi?

Merkez Bankası (MB) faiz sabit tutarsa altın-dolar ne olur?

Merkez Bankalarının vereceği kararın piyasalara yansıması piyasa beklentileri doğrultusunda olur. Merkez Bankası faizi değiştirmezse ve piyasa beklentisi de bu yöndeyse piyasada ani ve göz çarpan bir değişim görülmez. Altın ve dolar fiyatlarında bu karara bağlı olarak hızlı ve keskin bir değişim beklenmez. Ancak beklentiler faiz indirme ve artırma yönündeyse ve faiz kararı sabit çıkarsa o zaman piyasada dolar ve altında iniş ve çıkışlar olabilir.

MB faiz değiştirmezse altın düşer mi artar mı?

Merkez Bankası politika faizini sabit tutarsa altın ve dolar fiyatlarında hızlı bir değişim beklenmez. Piyasa beklentileri doğrultusunda Merkez Bankası faizleri değiştirmez ve sabit turtarsa dolar ve altında hareketlilik yaşanmaz Altın ve dolar piyasasında mevcut durum devam eder.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararını 17 Mart Perşembe günü duyurmuştu. Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılmasına karar vermişti. Nisan ayında MB'nin vereceği faiz kararının ne olacağı piyasalar tarafından merakla beklenmeye başlandı. AA Finans ve Bloomberg HT MB'nin faiz kararınıa ilişkin anket sonuçlarını yayınladı. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin para ve kredi politikasını yürüten, veznedarlık görevini üstlenmiş ve devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir ekonomik kurumdur. Kağıt para (banknot) basma tekelini elinde bulundurur ve bu yetkiye istinaden bağımsız olarak para politikasını belirler. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce basılan madeni paraların tedavülü de Merkez Bankasınca sağlanmaktadır.

Merkez Bankası EFT (Elektronik Fon Transferi), EMKT (Elektronik Menkul Kıymet Transferi) sistemlerinin Türkiye'deki sahibi olup,[5] Tüm Dünya Bankalararası Mali İletişim Topluluğunun (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT) Türkiye ayağını yürütmektedir.[6]

Banka büyük Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) olarak adlandırılan büyük bir veri tabanına sahiptir. Bu veri tabanındaki bilgiler İngilizce ve Türkçe olarak kullanıcıların hizmetine açılmıştır.