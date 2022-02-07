Kamu işçi maaşı 2022? Kamu işçisi ek zam ne zaman yatacak? Kamu işçisi (4-D) ek zam farkı ne kadar? Binlerce kamu işçisini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Memurlara verilen ek zam kamu işçilerine de verildi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ek protokol ile kamu işçilerine yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacağını belirtti. İşçiler ek zammın Şubat ayında yatıp yatmayacağını ise dört gözle bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada işçileri sevindirdi. Erdoğan "Memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'luk bir ilave artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz." demişti. Kamu işçisi ek zamalara ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Ek zam protololü imzalandı ve işçilere yüzde 2,5 oranında ek zam verilecek. Kamu işçisi ek zam Şubat ayında yatacak mı? Kamu işçisi ek zam ne zaman yatacak? Kamu işçisi (4-D) ek zam farkı ne kadar? gibi sorular da son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı.

Kamu işçisine yüzde 2,5 ek zam verildi

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında bulunan kamu işçilerimize yönelik, memurlarda olduğu gibi ilave zam verilmesine ilişkin talebimiz olumlu sonuçlandı. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne "Ek Çerçeve Protokolünü" imzaladık. Buna göre, kamu işçilerine yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacak. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Hükümetimizin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu sonuçlandırmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz.

Kamu işçisi ek zam ne zaman yatacak?

Yüzde 2,5 oranındaki kamu işçisi ek zamlarının 15 Şubat'ta alınacak maaşlara yansıması bekleniyor. İşçiler 15 Şubat'ta maaşlarını ek zamlı şekilde alcak.

Kamu işçi maaşı 2022

Kamu işçilerine 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 2.5 oranında ek zam verildi. Ek zam işçilerin maaşına ve derecesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Hazal Ateş'in haberine göre; Kamu işçileri Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021- 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. İlk 6 aylık artışla bu tutar 4 bin 592 liraya, enflasyon farkı ve ek protokolle yüzde 2.5 artışla 5 bin 555 liraya ulaştı.