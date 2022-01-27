Kamu işçisi 2022 zammı ne kadar? Kamu işçisi ek zam ne kadar? 4-D Kamu işçisi zammı yüzde kaç oldu? Binlerce kamu çalışanına 2022 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. Kamu personellerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 6 ayda yüzde 2.5 oranında ek zam yapılacağını açıklamıştı. Kamu işçileri de kendilerine ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu işçilerine ek zam müjdesi geldi. Peki işçilere 2022 yılında toplam zam ne kadar oldu?

Kamu işçisi 2022 zammı ne kadar? Kamu işçisi ek zam ne kadar? 4-D Kamu işçisi zammı yüzde kaç oldu?Cumhurbaşkanı Erdoğan önce asgari ücrete yapılacak zam oranının açıkladı ardından da milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak toplam zammı açıkladı. Memurlara 2022'nin ilk 6 ayı için ek zam yapıldı. Kamu işçileri de kendi maaşlarına ek zam yapılmasını talep ediyordu. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte kamu işçilerine yapılan toplam zam oranı...

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklisine verilen yüzde 2,5'lik ilave zammı kamu işçisi için de istediklerini belirtti. Bu yöndeki taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine ilettiklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu: "Çalışanlar olarak hepimiz aynı çatının altındayız. İşçiyi bu zammın dışında tutmak doğru değil. Bunun için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki açıklamayı en kısa sürede yapmasını bekliyoruz. Bu açıklamanın ardından, 700 bin kamu işçisinin ücretlerine yüzde 2,5'lik zam şubat ayındaki ücretlere yansıyacaktır. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin alacağı yüzde 2,5'lik ilave zammın, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine de verilmesi gerekiyor."

Kamu işçisi 2022 zammı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında kamu işçilerine ek zam yapılacağını da açıkladı. 700 bin kamu işçisi 2022 yılında maaşlarına ek zam alacak. Peki Kamu işçisi 2022 zammı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Burada bir müjde de, işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna yüzde 2.5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. İşçi ücretlerine yaptığımız bu ilave artışın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kamu işçisi ek zam ne kadar?

Yüz binlerce kamu işçisine memurlara olduğu gibi yüzde 2,5 oranında ek zam yapıldı. Ek zam ilk 6 ay için geçerli oalcak.

4-D Kamu işçisi zammı yüzde kaç oldu?

Hükümet ve işçi konfederasyonları arasında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde 11 Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.