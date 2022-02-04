2022 kamu işçisi ek zam kaç TL? İşçi ek zam ne kadar? Kamu işçisi Ocak ayında ek zam farkı alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda memurlara verilen ek zammın kamu işçilerine de verileceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kamu işçisi ek zam oranlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan '2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü'ne Ek Çerçeve Protokolünü imzaladık'. dedi. Bu açıklama ile kamu işçileri ek zamların kaç TL olacağını ve Ocak maaşlarına yansımayan ek zam farkının alınıp alınmayacağını merak ediyor.

2022 kamu işçisi ek zam kaç TL? İşçi ek zam ne kadar? Kamu işçisi Ocak ayında ek zam farkı alacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda memurlara verilen ek zammın kamu işçilerine de verileceğini açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamasından sonra binlerce kamu işçisi ek zam oranlarının ne kadar olacağını merak ediyordu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne Ek Çerçeve Protokolünü imzaladık". dedi. Bu açıklama ile kamu işçileri ek zamların kaç TL olacağını ve Ocak maaşlarına yansımayan ek zam farkının alınıp alınmayacağını merak ediyor.

2022 kamu işçisi ek zam

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında bulunan kamu işçilerimize yönelik, memurlarda olduğu gibi ilave zam verilmesine ilişkin talebimiz olumlu sonuçlandı. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne "Ek Çerçeve Protokolünü" imzaladık. Buna göre, kamu işçilerine yüzde 2.5 oranında ilave zam yapılacak. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, Hükümetimizin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu sonuçlandırmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz.

İşçi ek zam ne kadar?

Kamu işçilerine 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 2.5 oranında ek zam verildi. Ek zam işçilerin maaşına ve derecesine göre değişkenlik gösterebiliyor.

Kamu işçisi Ocak ayında ek zam farkı alacak mı?

Ocak maaşına yansımayan ek zam farkının Şubat ayında yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine verilecek ilave artışa ilişkin şunları kaydetti; "İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5'luk bir artış daha ilave ediyoruz. Böylece işçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. İşçilerimizin alın teri olan ücretlerini enflasyonun üstünde bir sosyal destek ile yükseltmek de boynumuzun borcudur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme ve kısa süre içinde yapılacaktır." .