İstanbul ucuz kiralık ev nerede, hangi ilçede? İstanbul'da ucuz kiralık daire hangi ilçede? Günümüzde kiralık daire bulmak neredeyse imkansız bir hale geldi. Kiracısı çıkan bir daire aynı gün tutuluyor. Üstelik kira fiyatları da almış başını gitmiş. Kira gideri bütçesinde koca bir delik açan vatandaşlar en ucuz kiralık evi aramaya başladı. Bunun için yaşadığı semti de değiştirmeyi göze alan vatandaşlar İstanbul ucuz kiralık ev nerede, hangi ilçede? İstanbul'da ucuz kiralık daire hangi ilçede? sorularını sormaya başladı. İte İstanbul'da en ucuz, en uygun kiralık dairlerin bulunduğu ilçeler ve mahalleler.

İstanbul ucuz kiralık ev nerede, hangi ilçede? İstanbul'da ucuz kiralık daire hangi ilçede? Günümüzde kiralık daire bulmak neredeyse imkansız bir hale geldi. Kiracısı çıkan bir daire aynı gün tutuluyor. Üstelik kira fiyatları da almış başını gitmiş. Kira gideri bütçesinde koca bir delik açan vatandaşlar en ucuz kiralık evi aramaya başladı. Bunun için yaşadığı semti de değiştirmeyi göze alan vatandaşlar İstanbul ucuz kiralık ev nerede, hangi ilçede? İstanbul'da ucuz kiralık daire hangi ilçede? sorularını sormaya başladı. İte İstanbul'da en ucuz, en uygun kiralık dairlerin bulunduğu ilçeler ve mahalleler.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa NTV'ye yaptığı açıklamada kiralık ev bulmanın zorluğundan bahsetti. Nizamettin Aşa İstanbul'da 100 binden fazla kişinin ev aradığını ve insanların artık semt seçme gibi bir lüksü kalmadığını söyledi. Durum böyle olunca insanlar ucuz daireyi artık çevresinde aramaktan vazgeçti. Ucuz kiralık daire bulanlar başka ilçeye de taşınmayı göze almış durumda. Peki İstanbul'da ucuz kiralık ev nerede, hangi ilçede?

İstanbul ucuz kiralık ev nerede, hangi ilçede?

Fiyatların normalde kademe kademe artması gerekirken hızlı bir şekilde yükseldiği vurgulayan Nizamettin Aşa, 1000-1500 lira bandında olan evlerin 2 bin 500 liraya, 2 bin 500-3 bin bandında olan evlerin ise 4 bin liralara çıktığını belirtti. Aşa, "100 binden fazla kişi ev arıyor. Özellikle Kadıköy, Suadiye, Bostancı ve Kartal güzergahında talep çok yoğun. Bu bölgede kentsel dönüşümden dolayı 4 bine yakın bina yıkılıyor. Evlerinden çıkan insanlar kiralık ev aramaya başlıyor" dedi. Kentsel dönüşümlerin 1-2 sene içerisinden tamamlandıktan sonra insanların kendi evlerine döneceğini ve bu sayede kiralık evlerin boşalacağını söyleyen Aşa, bu durumun en fazla 2 sene süreceğini belirtti.

İstanbul'da ucuz kiralık daire hangi ilçede?

İlçelere göre kiralık daire fiyatları incelendiğinde en ucuz kiralık daire fiyatının 550 lira ile Çatalca'da olduğu görülüyor. Yine 600 liralık kiralık daire ortalaması ile Arnavutköy ile 750 liralık ortalaması ile Pendik'te ucuz kiralık daire arayanların tercih edebilecekleri ilçeler arasında bulunuyor. Kiraların en pahalı olduğu ilçeler ise en düşük kira bedelinin 3 bin 500 lira olduğu Bakırköy ile 3 bin 850 lira olan Beyoğlu olarak öne çıkıyor. Her iki ilçede de en düşük kira ortalaması cep yakıyor

Hepsiemlak, İstanbul'da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdiği 50 mahalleyi açıkladı. İstanbul'da kiraların en çok arttığı 50 mahalle şöyle:

1. Sarıyer - Rumeli Hisarı Yüzde 290

2. Beşiktaş - Vişnezade Yüzde 238,5

3. Sarıyer - Reşitpaşa Yüzde 218,3

4. Beşiktaş - Gayrettepe Yüzde 171,1

5. Kadıköy - Fikirtepe Yüzde 150,0

6. Kadıköy - 19 Mayıs Yüzde 145,3

7. Kağıthane - Seyrantepe Yüzde 137,5

8. Kadıköy - Bostancı Yüzde 136,1

9. Maltepe - Küçükyalı Yüzde 128,1

10. Sarıyer - Ferahevler Yüzde 115,6

11. Beşiktaş - Yıldız Yüzde 108,7

12. Sarıyer - Tarabya Yüzde 95,7

13. Kadıköy - Kozyatağı Yüzde 94,4

14. Sarıyer - Ayazağa Yüzde 88,5

15. Kadıköy - Fenerbahçe Yüzde 88,3

16. Kağıthane - Merkez Yüzde 82,5

17. Şişli - Halaskargazi Yüzde 79,3

18. Kadıköy - Caddebostan Yüzde 79,0

19. Beykoz - Acarlar Yüzde 78,7

20. Sarıyer - Kireçburnu Yüzde 78,1

21. Ataşehir - Atatürk Yüzde 76,0

22. Beyoğlu - Ömer Avni Yüzde 74,7

23. Kadıköy - Göztepe Yüzde 74,3

24. Kadıköy - Suadiye Yüzde 74,1

25. Beşiktaş - Nisbetiye Yüzde 72,5

26. Şişli - 19 Mayıs Yüzde 72,4

27. Sarıyer - Emirgan Yüzde 71,4

28. Sarıyer - İstinye Yüzde 70,0

29. Beşiktaş - Kuruçeşme Yüzde 69,1

30. Beyoğlu - Gümüşsuyu Yüzde 67,1

31. Beşiktaş - Arnavutköy Yüzde 67,1

32. Ataşehir - Barbaros Yüzde 66,8

33. Bakırköy -Yeşilköy Yüzde 66,4

34. Beşiktaş - Ulus Yüzde 65,1

35. Beyoğlu - Firuzağa Yüzde 64,7

36. Kadıköy - Osmanağa Yüzde 64,0

37. Sarıyer - Zekeriyaköy Yüzde 63,5

38. Bakırköy - Yeşilyurt Yüzde 62,9

39. Kadıköy - Caferağa Yüzde 60,7

40. Kadıköy - Sahrayı Cedit Yüzde 60,0

41. Ataşehir - Kayışdağı Yüzde 59,7

42. Beşiktaş - Bebek Yüzde 59,2

43. Şişli - Meşrutiyet Yüzde 58,6

44. Kadıköy - Eğitim Yüzde 58,0

45. Şişli - Bozkurt Yüzde 55,8

46. Kadıköy - Feneryolu Yüzde 53,9

47. Şişli - Gülbahar Yüzde 53,3

48. Sarıyer - Pınar Yüzde 51,9

49. Şişli - Kuştepe Yüzde 51,6

50. Beyoğlu - Kuloğlu Yüzde 50,9

Kira artışının nedenleri neler?

Öncelikle kira artışının nedenlerinin başında ev sahiplerinin daha fazla kazanma isteği geliyor. Ev sahiplerinin enflasyona oranla daha fazla kira artışı yapması kiracıları bezdirmiş durumda. Ayrıca Türkiye'nin son dönemde yoğun göç dalgası altına girmesi de kira fiyatlarını uçurdu. Konut kredilerinin faiz oranlarının atmasıyla ev satın almak yerine kiralık ev arayışı, Pandeminin gevşetilmesi ile başlayan kentsel dönüşüm projeleri, Koronavirüs yasklarının düğünlerin yeniden başlaması, Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş yapılması ile pandemide evine dönen öğrencilerin tekrar kiralık ev arayışına çıkması, Bazı sitelerde yönetimlerin belirli emlakçılar ile çalışması ile kartel oluşması, İnşaat maliyetlerinde yaşanan yükseliş ile konut fiyatlarına gelen zamların kiralara da yansıtılması da bir diğer nedenler arasında.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.