İstanbul Finans Merkezi için yeni kanun

2022 yılının ikinci yarısında ilk fazı faaliyete geçecek olan İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) hukuki alt yapısını güçlendirmek için kanun hazırlıklarına hız verildi. 2038 yılında Türkiye ekonomisine 250 milyar dolar gelir etkisi ve 160 milyar dolar düzeyinde bir katma değer sağlaması planlanan projenin inşaat sürecinde ise yüzde 50 seviyesine ulaşıldı.

Türkiye ekonomisinin dinamiklerinden olan finans sektörünün zengin ürün ve hizmet yelpazesinin merkezi olması planlanan İFM için inşaatın yanı sıra hukuk alt yapısına dair süreç devam ediyor. Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile borsa ve sigorta alanındaki kuruluşların yer alacağı projede 1,5 milyon metrekare kiralanabilir alanda bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık, varlık yönetimi ve danışmanlık sektörlerinin binden fazla oyuncusunun faaliyette bulunması planlanıyor.

Yaklaşık 3,3 milyon metrekare alan üzerine kurulması planlanan inşaatın bugün itibarıyla tamamlanma oranı yüzde 40,3 olarak açıklandı. Projenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bütüncül bir 'İstanbul Finans Merkezi Kanunu' çıkarılacak. Kanun taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Söz konusu taslak metnin istişarelerin tamamlanması sonrasında en kısa sürede TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

İFM bünyesinde sunulması planlanan teşvik ve muafiyet yapısıyla hem ülke ekonomisine üst düzeyde fayda sağlanması hedefleniyor hem de mevcut finansal kurumlar ve piyasa beklentilerinin karşılanmasına ilişkin denge gözetiliyor. İFM'de yer almak isteyen şirketler, yönetmeliklerle belirlenecek kriterlere göre süzgeçten geçirilerek "katılımcı belgesi" aldıktan sonra burada faaliyete geçebilecek.

Finans dünyasının ana merkezleri olarak bilinen New York ve Londra'daki işleyişi yakın takibe alan bürokratlarımız ise İstanbul'un doğru konumlanması için hazırladıkları raporları ilgili mercilere sunuyor. Türkiye'nin bu ligde mücadele etmesi için atılacak adımların önemine dikkat çeken ekonomistler ise konunun sadece fiziki değil hukuki ve uluslararası krebiliteye dayalı yönleriyle ele alınması gerektiğini dile getiriyor. Hong Kong, Singapur gibi Asya'daki finans merkezleri ve Zürih, Frankfurt gibi kıta Avrupa'sında yer alan finans merkezlerineden hangilerinin rol model olarak alınacağı konusunda da karar verilmesi gerektiğini söyleyen ekonomistlere göre son yıllarda etkin olmaya başlayan Çin finans merkezlerinin de yakından takip edilmesini öneriyor.

İFM'de neler olacak?

Yaklaşık 3,5 milyon metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan İFM; 1,4 milyon metrekarelik ofis alanları, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi ve çok amaçlı performans salonu, 5 yıldızlı oteli, finansal eğitim merkezi, 26 bin araç kapasiteli otoparkı, rekreasyon alanları, akıllı şehir teknolojileri ve yönetim modeli ile finans ve iş dünyasının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor.

İstanbul Ümraniye'de üç köprü ile iki havalimanının ortasında yer alan İFM, ilave metro ve kara yolu bağlantılarıyla ziyaretçilerine kolay erişim sunuyor. İFM'ye günlük 75 bin çalışan ve ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.