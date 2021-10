İstanbul’a iki yıl sonra ilk yolcu gemisi geldi

Galataport İstanbul’a niki yıl aradan sonra ilk kez bir yolcu gemisi demirledi.

Karaköy sahil şeridini yeniden erişime açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini bugün karşıladı. Bulgaristan'ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu seyahatlerini İstanbul'da tamamlayacak.

Bir gece Galataport İstanbul'da kalacak gemi, 2 Ekim'de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul'dan gemiye binecek 69 yeni yolcusunu kabul ederek bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak. Mürettebat dahil toplam 150 yolcusuyla Bulgaristan'a doğru yola çıkmadan önce SeaDream II gemisinde devlet erkanı, kamu davetlileri ve Galataport İstanbul yöneticilerinin bulunduğu plaket ve karşılama töreni düzenlendi. Amerika menşeli SeaDream II gemisi 105 metre uzunluğunda ve 110 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor. Gemide seyahat eden yolcuların uyrukları ABD, İngiltere ve Kuzey Avrupa'dan oluşuyor.

YEME İÇMEYE YAKLAŞIK 8 KAT DAHA FAZLA DÖVİZ HARCIYOR

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları AŞ Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, ilk yolcu gemisine ilişkin şunları kaydetti: "Galataport İstanbul olarak ilk yolcu gemimizi karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Salgının yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz. Galataport İstanbul'a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse, her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz.”

Kruvaziyer sektörünün bir şehre ekonomik ve sosyal katkısının çok önemli olduğunu belirten Ayan, kruvaziyer yolcularının şehre diğer yollardan gelen turistlere oranla alıveriş ve yeme içmeye yaklaşık 8 kat daha fazla döviz harcadığına dikkat çekti.

SeaDream Yat Kulübü Güzergahlar ve Destinasyonlar Başkan Yardımcısı Emilio Freeman ise, “Uzun yıllar eski misafirlerimiz SeaDream'in Türkiye'ye dönmesine olan ilgilerini dile getirdiler. Sonuç olarak, 1 Ekim ve 2 Ekim tarihlerinde İstanbul'a yaptığımız 2 günlük ziyaret için tüm SeaDream ekibimiz aylardır çalışıyor.” dedi.

