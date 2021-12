iPhone zam mı geldi? iPhone ne kadar oldu? iPhone 13 ne kadar oldu? Apple ürünlerine zam mı geldi?

iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone zam mı geldi? iPhone ne kadar oldu? Apple ürünlerine zam mı geldi? Yeni yılda Apple marka telefon almayı düşünenlere kötü haber... Apple'ın iPhone telefon modellerine 2022 yılına girilmeden büyük bir zam geldi. Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası gelen zamlar iPhone almayı düşünenleri üzdü. Peki iPhone'a ne kadar zam geldi? iPhone 13 kaç lira oldu? iPhone 11 ne kadar oldu? iPhone 12 ne kadar? İşte son zamlarla birlikte iPhone fiyatları...

iPhone 13 ne kadar oldu? iPhone zam mı geldi? iPhone ne kadar oldu? Apple ürünlerine zam mı geldi? Yeni yılda Apple marka telefon almayı düşünenlere kötü haber... Apple'ın iPhone telefon modellerine 2022 yılına girilmeden büyük bir zam geldi. Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası gelen zamlar iPhone almayı düşünenleri üzdü. Peki iPhone'a ne kadar zam geldi? iPhone 13 kaç lira oldu? iPhone 11 ne kadar oldu? iPhone 12 ne kadar? İşte son zamlarla birlikte iPhone fiyatları...

iPhone zam mı geldi?

iPhone telefon ürünlerine 2022'nin gelmesine sayılı günler kala büyük bir zam geldi. İşte son gelen zamlardan sonra iPhone fiyatları;

iPhone 13 fiyatları ne kadar oldu?

iPhone 13 128GB: 21.499 TL

iPhone 13 256GB: 23.499 TL

iPhone 13 512GB: 27.499 TL

iPhone 13 Mini 128GB: 19.999 TL

iPhone 13 Mini 256GB: 21.999 TL

iPhone 13 Mini 512GB: 25.999 TL

iPhone 13 Pro 128GB: 28.999 TL

iPhone 13 Pro 256GB: 30.999 TL

iPhone 13 Pro 512GB: 34.999 TL

iPhone 13 Pro 1TB : 38.999 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB: 31.999 TL

iPhone 13 Pro Max 256GB: 33.999 TL

iPhone 13 Pro Max 512GB: 37.999 TL

iPhone 13 Pro Max 1TB: 41.999 TL

iPhone 12 mini fiyatları ne kadar oldu?

64 GB 9999 12999 17999 38.5%

128 GB 10499 13599 18999 39.7%

256 GB 11499 14799 20999 41.9%

iPhone 12 fiyatları ne kadar oldu?

64 GB 10999 13999 19499 39.3%

128 GB 11499 14599 20499 40.4%

256 GB 12499 15799 22499 42.4%

iPhone 11 fiyatları ne kadar oldu?

64 GB 7999 10999 13999 27.3%

128 GB 8449 11599 14999 29.3%

iPhone SE fiyatları ne kadar oldu?

64 GB 5799 7499 10499 40.0%

128 GB 6299 8099 11499 42.0%

Macbook fiyatları ne kadar oldu?

Macbook Air M1 - 8 GB - 256 GB: 19.999,00 TL

Macbook Pro M1 Pro - 16 GB - 512 GB: 39.999,00 TL

Macbook Pro 16 İnch M1 Pro - 16 GB - 512 GB: 49.999,00 TL

Apple hakkında

Apple Inc. ya da eski adıyla Apple Computer Inc., merkezi Cupertino'da bulunan; tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Amerikan çok uluslu şirket. En bilinen donanım ürünleri Mac serisi bilgisayarlar, iPod müzik çalar, iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar ve Apple Watch adlı akıllı saattir. Yazılımları arasında ise macOS ve iOS işletim sistemleri, iTunes medya tarayıcısı, Safari internet tarayıcısı ile iLife ve iWork paketleri yer almaktadır. Şirket 1 Nisan 1976 yılında kurulmuş ve 3 Ocak 1977'de Apple Computer, Inc. adıyla anonim şirket haline gelmiştir. İsminde yer alan "Computer" (Bilgisayar) kelimesi 9 Ocak 2007'de iPhone tanıtımıyla birlikte tüketici elektroniğine yönelimlerini yansıtması amacıyla kaldırılmıştır.

Apple, Samsung Electronics'den sonra ciro açısından dünyanın en büyük ikinci bilgi teknolojileri şirketi; Samsung ve Nokia'dan sonra da dünyanın en büyük üçüncü cep telefonu üreticisidir. Fortune dergisi Apple'ı, 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 2008 yılından 2012 yılına kadar dünya çapında en çok rağbet gören şirket olarak nitelendirmiştir.

2012 Kasım ayı itibarıyla Apple'ın App Store ve iTunes Store online mağazalarına ek olarak 14 farklı ülkede 394 perakende satış mağazası bulunmaktadır.[Borsa değeri açısından Apple 2012'nin Eylül ayından itibaren Dünyanın en değerli şirketi olmuştur.29 Eylül 2012 tarihi itibarıyla şirkette dünya çapında 72.800 devamlı tam zamanlı çalışan işçi ile 3,300 geçici tam zamanlı işçi çalışmaktadır. 2015'in Nisan ayından itibaren dünya çapındaki yıllık geliri toplamda 130,28 milyar dolardır. 2013 yılının Mayıs ayında Apple geçen yıla göre 11 numara yükselerek Fortune 500 listesinde 6. sırayla ilk kez ilk onda yer almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.