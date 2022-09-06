İcralık borçlar silinecek mi? Ne kadarlık borç silinecek? Kimlerin, kaç paralık borçları silinecek? Fatura borçları silinecek mi? soruları son zamanlarda borçlu olan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta milyonlarca vatandaşın icra takibindeki borçların silinmesi için hükümet düğmeye basmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair detayları Kabine Toplantısı sonrası verdi. Erdoğan açıklamasında 'Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz.' dedi.

İcralık borçlar silinecek mi? Ne kadarlık borç silinecek? Kimlerin, kaç paralık borçları silinecek? soruları son zamanlarda borçlu olan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta milyonlarca vatandaşın icra takibindeki borçların silinmesi için hükümet düğmeye basmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya dair detayları Kabine Toplantısı sonrası verdi. Erdoğan açıklamasında "Vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." dedi.

Borç silme konusu pek çok vatandaşın birindi gündem maddesi haline geldi. Maddi zorluklar nedeniyle borçlarını ödeyemeyen ve icra takibi başlatışlan borçların bir kısmınn silinmesi için geçtiğimiz günlerde hükümet düğmeye basmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimarı üzerine çalışma başlatıldı ve çalışmada sona gelindi. Borcu olan vatandaşlar da hangi borçların silineceğini merak ediyor. Elektrik, doğalgaz, telefon, su faturası borcu olan ve icra takibi başlatılan vatandaşlar da yaşanan gelişme ile rahat bir nefes alacak. İşte borç silme ile ilgili son gellişmeler...

İcralık borçlar silinecek mi?

Dün yapılan Kabine Toplantısı yaklaşık olarak 2 saat sürdü. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan milyonlarca kişiyi sevindirdi. Erdoğan açıklamasında borç silme düzenlemesine dair detayları paylaştı. Erdoğan "Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." dedi. Açıklamaya bakılırsa 2 bin TL icra takibinde olan borçlar silinecek.

Ne kadarlık borç silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıkamada şunları söyledi: "İcra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız, icra takibinden kurtulmuş olacaktır." Milyonlarca vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren düzenlemenin bir an önce çıkması bekleniyor.

Fatura borçları silinecek mi

Düzenleme idraya düşen fatura borçlarını da kapsıyacak. Elektrik, Doğalgaz, telefon, internet, su fatularının ödenmemesi üzerine başlayan icralık borçlar silinecek. 2 bin TL altında olan fatura borçları da borç silme kapsamında olacak.

Kimlerin, kaç paralık borçları silinecek?

Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: "Buna göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın Meclis grupları hemen atacaktır.

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