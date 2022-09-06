Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve su borçları silinecek mi? Hangi borçlar ve kimlerin borçları silinecek? Ne kadarlık borçlar silinecek?

Hangi borçlar ve kimlerin borçları silinecek? Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve su borçları silinecek mi? Ne kadarlık borçlar silinecek? Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık olan borçların silinmesi çalışmasına dair detaylar verdi. Erdoğan icra takibindeki vatandaşların borçlarının silineceğini açıkladı. Borcu olan vatandaşlar da hangi borçların silineceğini araştırmaya başladı. İşte Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve su faturası borçlarının silinmesine dair detaylar...

Hangi borçlar ve kimlerin borçları silinecek? Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve su borçları silinecek mi? Ne kadarlık borçlar silinecek? Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık olan borçların silinmesi çalışmasına dair detaylar verdi. Erdoğan icra takibindeki vatandaşların borçlarının silineceğini açıkladı. Borcu olan vatandaşlar da hangi borçların silineceğini araştırmaya başladı. İşte Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve su faturası borçlarının silinmesine dair detaylar...i

Bir süredir gündemde olan ve hükümetin önemli çalışmalar yaptığı icralık borçların ilinmesine dair yasal düzenlemede sona gelind. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 5.5 milyon kişinin borçlarının silineceğini açıkladı. Özellikle maddi durumu yetersiz olan vatandaşları sevindiren bu gelişmenin ardından borç silmenin ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki hangi borçlar silinecek? Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve su borçları silinecek mi? Kimin borçları silinecek?

Hangi borçlar silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğamn Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 2 bin Liraya kadar olan icra takibindeki borçların silineceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: " Bugün aldığımız yeni bir kararla da vatandaşlarımızın bir kısmının icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz."

Elektrik, Doğalgaz, Telefon ve su borçları silinecek mi?

Vatandaşın elektrik, doğalgaz, telefon, su faturası borçları da düzenleme kapsamında silinebielcek. İcradaki borçların silinmesi düzenlemesinden 5.5 milyon kişi yararlanacak. Erdopan açıklamasında şunları belirtti: 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve böylece tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız, icra takibinden kurtulmuş olacaktır."

Bıorçlar ne zaman silinecek?

Borçların silinmesi çalışmasına dair açıklamada bulunan Erdoğan "Hükümet olarak aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu, ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın Meclis grupları hemen atacaktır." dedi.