Dar gelirli ve borcu olan milyonlarca vatandaşları ilgilendiren borç silme düzenlemesinin detayları belli oldu. Buna göre 6 milyon kişinin icra ve haciz başlatılan borçları silinecek. Borcu olanlar ise yaşanan gelişmelerden sonra 'Kimlerin borcu silinecek? Ne kadarlık icra ve haciz borç silinecek? Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları silinecek mi?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte borç silme düzenlemesi ve detaylar...

Dar gelirli ve borcu olan milyonlarca vatandaşları ilgilendiren borç silme düzenlemesinin detayları belli oldu. Buna göre 6 milyon kişinin icra ve haciz başlatılan borçları silinecek. Borcu olanlar ise yaşanan gelişmelerden sonra "Kimlerin borcu silinecek? Ne kadarlık icra ve haciz borç silinecek? Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları silinecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte borç silme düzenlemesi ve detaylar...

Hükümet ekonomik durumu yetersiz olan ancak hakkında haciz ve icra başlatılan vatandaşları sevindiren düzenlemeyi hayata geçiriyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmenin detayları belli oldu. . Buna göre düzenleme ile 6 milyona yakın kişinin borçlarının tasviye edilmesi planlanıyor. NTV'de yer alan habere göre özel şirketlere borcu olanların da borçları silinecek. İşte borç silmeye dair detaylar...

Kimlerin borcu silinecek?

Borç silme düzenlemesinden dar gelirli vatandaşlar faydalanacak. Ekonomik geliri belli bir seviyenin altında olan vatandaşların 2 bin TL'ye kadar olan borçları, icra ve haciz davalarına devlet el atacak ve borçlar tasviye edilecek. Ayrıca 1 milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Ne kadarlık icra ve haciz borç silinecek?

Düzenlemenin en önemli detaylarından bir tanesi de 6 milyona yakın vatandaşın yaklaşık 30 milyar lira tutarındaki icralık borcu tasfiye edilecek. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenecek. Varlık yönetim şirketleri tarafından başlatılan 2.500 TL'lik borç takipleri ve icralar da düşecek.

Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon borçları silinecek mi?

Dar gelirli ve ödeme gücü olmayan vatandaşların 2 bin TL'ye kadar olan icra ve hacizlik borçları silinecek. Özellikle elektrik, doğalgaz, su ve telefon borçları için harekete geçildi. Borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

"Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati NTV'ye yaptığı açıklamada borçların önemli bir kısmının temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz, telefon aboneliklerinden kaynaklandığını belirtti. Bakan Nebati, “Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz. Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak. Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek.” dedi.