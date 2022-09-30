İBB maaş promosyonu 2022 | İBB banka maaş promosyonu 27 bin TL mi? İBB çalışanlarına 27 bin lira tek seferde peşin mi yatacak? Maaş promosyonları son zamanların en tartışılan konularından biri. İBB personelleri de 2022 yılında banka maaş promosyonun ne kadar olacağını merak ediyordu. İBB banka maaş promosyonlarına ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama geldi. İmamoğlu açıklamasında İBB çalışanlarına 27.000 TL maaş promosyonu verileceğini açıkladı.

İBB maaş promosyonu 2022 | İBB banka maaş promosyonu 27 bin TL mi? İBB çalışanlarına 27 bin lira tek seferde peşin mi yatacak? Maaş promosyonları son zamanların en tartışılan konularından biri. İBB personelleri de 2022 yılında banka maaş promosyonun ne kadar olacağını merak ediyordu. İBB banka maaş promosyonlarına ilişkin Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama geldi. İmamoğlu açıklamasında İBB çalışanlarına 27.000 TL maaş promosyonu verileceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları maaş promosyonun ne kadar olacağını sabırsızlıkla bekliyordu. Uzun süren görüşmelerin ardından İBB banka maaş promosyonları netleşti. Açıklamayı İBB Başkanı Ekram İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptı.

İBB maaş promosyonu 2022

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu binlerce çalışanın merakla beklediği banka maaş promosyonun ne kadar olduğunu duyurdu. İmamoğlu açıklaması ile İBB çalışanlarını sevindirdi.

İBB banka maaş promosyonu 27 bin TL mi?

İmamoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada İBB personellerine 27 bin lira maaş promosyonu yatacağını açıkladı. İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararı şu ifadelerle duyurdu: "Çalışanlarımızın refahı için yoğun çalıştık ve iyi bir sonuca ulaştık. İBB ve iştirak şirketleri çalışanlarımızın hesabına tek seferde 27.000 TL maaş promosyonu yatırılacaktır. Hayırlı olsun."

Polislere de 27 bin TL promosyon

EGM geçtiğimiz gün banka maaş promosyonu konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşma kapsamında polislere tek seferde 27 bin TL maaş promosyonu ödemesi yapılacak.

İBB nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya kısaca İBB, İstanbul ilinin belediye işlerinden sorumlu devlet kurumudur. Kırım Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri ile ilişkilerin artması ve devlet kurumlarının batı ülkelerine benzetilmeye çalışması sonrasında, 1855 tarihli Bâb-ı Âli kararıyla İhtisap Nezareti'nin kaldırılması sonucunda kurulmuştur. Şu anki Büyükşehir belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Ekrem İmamoğlu'dur.

İstanbul'un Fethi sonrasından Tanzimat'a kadar belediye faaliyetleri için şehir, Dersaadet ve Bilâd-ı selâse (Üsküdar, Galata, Eyüp) olarak dört ilçeye ve bu dört ilçe de kırk şubeye ayrılmıştı. Başkan görevini yürüten kişiye ise İstanbul Efendisi (kadısı) denmekteydi. Kadı direkt olarak Sadrazam'a bağlıydı.