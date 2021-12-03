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TIMETURK / EKONOMİ / Hemşire ve üniversite hastanesi doktorlarına zam yapılacak mı? Hemşire, ebe, teknisyen, tekniker zam alacak mı?

Hemşire ve üniversite hastanesi doktorlarına zam yapılacak mı? Hemşire, ebe, teknisyen, tekniker zam alacak mı?

Hemşire ve üniversite hastanesi doktorlarına zam yapılacak mı? Hemşire, ebe, teknisyen, tekniker zam alacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktorları ve diş hekimlerini ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Teklif TBMM'den kabul edildi. Diğer sağlık çalışanları ve üniversite hastanelerinde doktor olanlar da kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Hemşire, ebe, tekniker, teknisyen maaşlarına zam yapılacak mı?

3 Saat Önce
2021-12-03 10:26:18
Hemşire ve üniversite hastanesi doktorlarına zam yapılacak mı? Hemşire, ebe, teknisyen, tekniker zam alacak mı?

Hemşire ve üniversite hastanesi doktorlarına zam yapılacak mı? Hemşire, ebe, teknisyen, tekniker zam alacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktorları ve diş hekimlerini ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Teklif TBMM'den kabul edildi. Diğer sağlık çalışanları ve üniversite hastanelerinde doktor olanlar da kendilerine zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Hemşire, ebe, tekniker, teknisyen maaşlarına zam yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarına müjde vereceğini açıklamıştı. Bakan Koca son yaptığı açıklamada ise "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" dedi. Bu haber doktorları sevindirdi. Ancak ünversite hastanelerinde görevli olan doktorlar ve diğer sağlık personelleri de kendi maaşlarında bir artış olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Hemşire ve üniversite hastanesi doktorlarına zam yapılacak mı?

Sabah'ın haberine göre; doktorlara yapılan büyük zam diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde geniletilecek. Ayrıca üniversite hastanelerinde görevlü olan doktorların da yaralanabilmesi için düzenlemelere gidilebilir.

Hemşire, ebe, teknisyen, tekniker zam alacak mı?

Doktorlara yapılan büyük zam sonrası diğer sağlık çalışaları kendilerine de zam yapılmasını talep eder oldu. Sabah'ta yer alana habere göre konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan maliyet analizi ve görüş istedi. Yapılacak çalışma sonucuna göre diğer sağlık çalışanlarının maaşında da bir artış olabileceği belirtildi.

Doktorlara 2.500 TL ile 5.000 TL arası zam

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi. Pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5000 lira ek gösterge zammı öngören teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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