2022 uzman doktor maaşı | Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak? 2021 yılının sonlarına doğru gidilirken milyonlarca çalışan kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzman hekimlere ve pratisyen hekimlerin maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgınında ön saflarda savaşan uzman doktorlar ve pratisyen doktorlar da maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 uzman doktor (hekim) maaşına ne kadar zam gelecek?

2022 uzman doktor maaşı | Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak? 2021 yılının sonlarına doğru gidilirken milyonlarca çalışan kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzman hekimlere ve pratisyen hekimlerin maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgınında ön saflarda savaşan uzman doktorlar ve pratisyen doktorlar da maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 uzman doktor (hekim) maaşına ne kadar zam gelecek?

Sağlık Bakanı Faherttin Koca diş hekimler, pratisyen hekimler ve uzman hekimleri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Özlük haklarında ve maaşlarında iyileştirmeye gidildiğini açıklayan Bakan Koca pratisyen hekimlere ve uzman hekimlerin maaşlarına zam yapıldığını açıkladı.

Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak?

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi: "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" diye konuştu.

2022 uzman doktor maaşı ne kadar?

Uzman hekimler 2021 yılı Temmuz ayında 10 bin lira civarı ortalaması ile maaş almaktadırlar. Bakan Koca'nın açıklaması üzerine bu rakamın bir haylıi artacağı bekleniyor. Uzman aile hekimi 2021 yılında maaşına ek olarak 1.750 TL alacaktır.

2021 Memur maaşları

Memur maaşları (Net / TL) Ocak Temmuz

Vali 14.835 16.089

Genel müdür (1/4) 14.917 16.177

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526

Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277

Öğretmen (1/4) 6.074 6.587

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826

Başkomiser (3/1) 7.858 8.522

Polis memuru (8/1) 6.883 7.465

Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126

Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391

Mühendis (1/4) 8.025 8.703

Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491

Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265

Vaiz (1/4) 6.311 6.844

Avukat (1/4) 7.663 8.311

En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.