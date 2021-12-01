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TIMETURK / GENEL / 2022 uzman doktor maaşı | Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak?

2022 uzman doktor maaşı | Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak?

2022 uzman doktor maaşı | Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak? 2021 yılının sonlarına doğru gidilirken milyonlarca çalışan kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzman hekimlere ve pratisyen hekimlerin maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgınında ön saflarda savaşan uzman doktorlar ve pratisyen doktorlar da maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 uzman doktor (hekim) maaşına ne kadar zam gelecek?

56 Dakika Önce
2021-12-01 16:25:29
2022 uzman doktor maaşı | Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak?

2022 uzman doktor maaşı | Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak? 2021 yılının sonlarına doğru gidilirken milyonlarca çalışan kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uzman hekimlere ve pratisyen hekimlerin maaşlarına zam yapılacağını açıkladı. Koronavirüs salgınında ön saflarda savaşan uzman doktorlar ve pratisyen doktorlar da maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki 2022 uzman doktor (hekim) maaşına ne kadar zam gelecek?

Sağlık Bakanı Faherttin Koca diş hekimler, pratisyen hekimler ve uzman hekimleri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Özlük haklarında ve maaşlarında iyileştirmeye gidildiğini açıklayan Bakan Koca pratisyen hekimlere ve uzman hekimlerin maaşlarına zam yapıldığını açıkladı. Türk Telekom Reklamı

Uzman doktor (hekim) 2022 maaşı ne kadar olacak?

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi: "Emeklilikle ilgili pratisyen hekimlere ek gösterge olarak 13 bindi, 33 bine; uzman hekimler, diş hekimler dahil olmak üzere 17 bindi, 40 bin ek göstergeye çıkmış oluyor. Bütün pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere, diş hekimleri dahil olmak üzere 5 bin lira. Düzenleme bugün Meclis'te bütün milletvekillerinin, siyasi parti gruplarının desteğini bekliyoruz. Sabit ek ödeme de genel bütçeye aktarılıyor" diye konuştu.

2022 uzman doktor maaşı ne kadar?

Uzman hekimler 2021 yılı Temmuz ayında 10 bin lira civarı ortalaması ile maaş almaktadırlar. Bakan Koca'nın açıklaması üzerine bu rakamın bir haylıi artacağı bekleniyor. Uzman aile hekimi 2021 yılında maaşına ek olarak 1.750 TL alacaktır.

2021 Memur maaşları

Memur maaşları (Net / TL) Ocak Temmuz
Vali 14.835 16.089
Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526
Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
Mühendis (1/4) 8.025 8.703
Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
Vaiz (1/4) 6.311 6.844
Avukat (1/4) 7.663 8.311
En düşük memur maaşı 4.500 4.880

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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