2022 Pratisyen doktor maaşı | Pratisyen doktor (hekim) maaşı ne kadar olacak? 2022 Pratisyen hekim maaşına 2500 TL zam mı geldi? Sağlık Bakanlığı'nda görevli olan binlerce doktor ve diş hekimi ile ilgili önemli kararlar alındı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 'Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor.' dedi. Bakan Koca hekimler ve diş hekimleriyle ilgili müjdeleri de açıkladı. Koca açıklamasında 'Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme yapılacak.' dedi.

Sağlık Bakanı Fhrettin Koca'dan diş hekimler, pratisyen hekimler ve uzman hekimler ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Hekimlerimizi ve diş hekimlerimizi mutlu edecek düzenlemeler geliyor" dedi. Koca ayrıca doktorların maaşları konusunda da çok önemli detaylar verdi...

Pratisyen doktor (hekim) maaşı ne kadar olacak?

Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Pratisyen doktor maaşı

2021 yılı temmuz ayı itibari ile pratisyen hekim maaşları ortalama 8990 TL civarındadır. Bu rakamlar değişiklik gösterbiliyor.

Uzman doktor maaşı

Uzman doktorlar ise ortalama olarak 10 bin lira civarı maaş almaktadır.

Pratisyen doktor nedir?

Pratisyen Hekim (Prt.) akut ve kronik hastalıkları tedavi eden, önleyici bakım sağlayan ve hastalara sağlık eğitimi veren tıp doktorudur.

Tıp eğitimini başarı ile bitiren kişilere "Tıp Fakültesi" lisans diploması ve “pratisyen hekim” unvanı verilir. Bu hekimler Tıpta Uzmanlık Sınavı ile 2-5 sene sürecek olan uzmanlık eğitimine başlayabilir.

Pratisyen doktorlar nerelerde görev yapar?

Sağlık ocakları

Ana ve çocuk sağlığı merkezleri

Verem savaş dispanserleri

SSK dispanserleri

Kurum hekimlikleri

Devlet hastanesi acil servisleri

Özel hastane ve poliklinikler[1]

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.