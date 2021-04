Hediye Arayanlara Özel Birbirinden Farklı Altın Değerinde Öneriler!

Hediye nedir? Sevdiklerimize verdiğimiz, kendimizden bir parça değil midir? Hem sizi hem onu mutlu eden, sevgiyi ve değeri yansıtmanın en güzel yoludur hediye. Birine, özel bir anlam yükleyerek verdiğiniz her hediye, özen ve önem taşır. Öylesine alınmış veya hazırlanmış değil, aranızdaki ilişkiyi veya onun değerlerini yansıtan bir hediye gerçek bir hediye niteliği taşır.

Doğum günü, yıldönümü, Yılbaşı, bayram, mezuniyet, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü veya herhangi bir gün için alınan tüm hediyeler özel bir anlamı hak eder, o anlamla değerlenir. Örneğin, yeni baba olmuş bir öğretmeniniz için Öğretmenler Günü hediyesi alırken bunu hesaba katarak seçersiniz hediyesini. Onun için o aralıkta en çok önemli olan durum budur çünkü ve yaşadığı bu taze heyecana özel bir hediyeyle eşlik ettiğinizde sevinci katbekat artar. Bodo'da hediyeler de bu özel amaçla hazırlanmaktadır. Sevdiğiniz her bir birey için onu yansıtacak özel bir anlam barındıracak onlarca deneyim hediye bulabilirsiniz. Buradan alıp sevdiklerinize sunacağınız tüm hediyeler, onların yaşamlarında unutulmaz hikayeler yaratacak.

Hediyeler

Aşkınıza, babanıza, annenize, kardeşinize, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, kızınıza, oğlunuza, öğretmeninize ve ya hediye ile hayatına mutluluk katmak istediğiniz herkese özel deneyim hediyeler, bu benzersiz platformda! Üstelik deneyimlerinizi özel tasarım bodo hediye paketleri veya e-sertifika aracılığı ile sunabilirsiniz. Sevgilinize, doğum gününde bir tatil hediye etmek istediğinizde, ‘'İki Kişi için Hafta Sonu SPA Tatili'' deneyimini bodo.com'dan satın alarak, şık bir hediye kutusunda sunmanız mümkün. Hediye kartı ayrıcalığı ile de oldukça modern ve hoş bir kullanım sağlıyor. ‘'SPA ve Masaj'', ‘'Yeni Deneyim'', ‘'Romantik'', ‘'Aktivite'', ‘'Su Aktiviteleri'', ‘'Oyunlar ve Partiler'', ‘'Sürüş Deneyimi'', ‘'Uçuşlar'', ‘'Atış Deneyimi'', ‘'Adrenalin'', ‘'Tekno'', ‘'Tatil'' gibi kategorileri inceleyerek, istediğiniz deneyimi kolaylıkla bulabilirsiniz. ‘'Gökyüzüm'' diyerek sevdiğiniz eşinize, gökyüzünü hediye edebilirsiniz, hem de pek çok farklı şekilde. ‘'Karadeniz Üzerinde Küçük Uçak Turu'', ‘'Boeing 737 Uçuş Simülatörü Deneyimi'', ‘'Yamaç Paraşütü Tandem Uçuşu ve Video Çekimi'' ve çok daha fazlasıyla.

Hediyeler ve sürprizler

En yaratıcı sürprizler bodo'da! Annenize Anneler Günü için sıra dışı bir hediye vermeye ne dersiniz? ‘'Kahve Masajı'', kahve peelinginin ardından jakuzi, yüzme havuzu ve hamamda da dinlenebileceği bu deneyim ona çok iyi gelecek. Arabalara oldukça ilgili olan eşiniz için heyecan verici bir yıldönümü hediyesi: ‘'Twizy Araçla İstanbul Turu''. Üniversiteyi kazanan erkek kardeşinize, okuyacağı şehri en tepeden gösterebilirsiniz: ‘'İstanbul Üzerinde Küçük Uçak Turu'', bu havalı ve heyecan verici deneyim ile yeni yaşamına tam motive başlamasını sağlayın. Doğaya özel bir ilgisi olan arkadaşınızın doğum gününe: ‘'İki Kişi için Ormanda Fetbike Bisiklet Turu'' deneyimi muhteşem olacaktır. Kız kardeşinize düğün hediyesi olarak eşiyle ve sevdikleri ile tadını çıkarabileceği ‘'Özel Yelkenli Yat Turu'' sunun. Eğlence ve yeni bir deneyimi yaşama hissinin güzelliği ona verebileceğiniz en güzel düğün hediyesi olacak. Her cebe, her kalbe, her fikre uygun deneyimler bodo'da!

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.