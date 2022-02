Hangi ürünlerde KDV indirildi? KDV indirimi hangi ürünlere yapıldı? Fiyatı düşecek ürünler hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan artan hayat pahalılığı ve gelen peş peşe zamlardan sonra beklenen adımı attı. Erdoğan gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini açıkladı. KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Marketlerin indirim yapmasını bekleyen vatandaşlar da hangi ürünlerde indirim olacak, KDV hangi ürünlerde yüzde 1'e indirildi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Hangi ürünlerde KDV indirildi? KDV indirimi hangi ürünlere yapıldı? Fiyatı düşecek ürünler hangileri? Cumhurbaşkanı Erdoğan artan hayat pahalılığı ve gelen peş peşe zamlardan sonra beklenen adımı attı. Erdoğan gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirileceğini açıkladı. KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Marketlerin indirim yapmasını bekleyen vatandaşlar da hangi ürünlerde indirim olacak, KDV hangi ürünlerde yüzde 1'e indirildi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşın beklediği açıklamayı yaptı. Erdoğan KDV oranlarında indirime gidileceğini duyurdu. "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına canlı bağlantı ile katılan Erdoğan şuları söyledi: KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir."

KDV indirimi hangi ürünlere yapıldı?

KDV indirimi gıda ürünlerine geldi. Vatandaşın mutfağında olmasza olmazlar arasında yer alan gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Buna göre pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitlerinde KDV yüzde 1 olacak.

Hangi ürünlerde KDV indirildi?

Vatandaşların sıkça tükettiği ürünlerde KDV oranı düştü. KDV indirimleri; pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. Ayrıca, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makama, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş ürünleri, baharatlar, bebek mamaları da KDV oranı yüzde 1'e düşürülen ürünler arasında yer alıyor.

KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. Resmi Gazete'de yer alan kararda "'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

KDV nedir?

Türkiye'ye KDV vergisi TBMM tarafından 3065 sayılı yasa ile 25/10/1984 tarihinde kabul edilip, 02/11/1984 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış, 01/01/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur.

Vergi, toplumdaki insanlar ve insanların sahibi olduğu firmaların, oranı devletçe belirlenen kanunca zorunlu olarak devlete ödedikleri paradır. Her işleve göre değişik vergiler çıkarılmıştır. Devlet aldığı vergi ücretlerini topluma her türlü hizmet yaparak geri ödemekle yükümlüdür. KDV çoğu ülkede vardır, % oranları her ülkede farklıdır.

Harcamalar üzerinden alınan vergiler, yapılan bir harcamanın vergilendirilmesini ifade eder. KDV'nin, temel mantığı yaratılan toplam katma değerin vergilendirilmesidir. Uygulamada ülkeler arasında farklılıklar olmakla birlikte, temel olarak bir mal veya hizmet teslimi yapıldığında, teslim bedeli üzerinden KDV hesaplanır. Teslimi gerçekleştiren tarafın, teslime konu olan malı veya hizmeti meydana getirmek için sağladığı girdiler üzerinden ödediği/yüklendiği KDV ise hesaplanan KDV'den indirilmek suretiyle, ödenecek KDV'ye ulaşılır. .