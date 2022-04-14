Güncel konut kredisi, taşıt kredisi faiz oranları | Merkez Bankası (MB) faizi değiştirmezse banka kredi faizleri düşer mi? Bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşların gözü kulağı Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Merkez Bankası'nın Nisan ayında yapacağı PPK Toplantısı'na sayılı saatler kala ev eve araba almak isteyenler politika faizinde değişiklik olmadığı takdirde banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Güncel konut kredisi, taşıt kredisi faiz oranları | Merkez Bankası (MB) faizi değiştirmezse banka kredi faizleri düşer mi? Bankadan kredi çekmek isteyen vatandaşların gözü kulağı Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararında. Merkez Bankası'nın Nisan ayında yapacağı PPK Toplantısı'na sayılı saatler kala ev eve araba almak isteyenler politika faizinde değişiklik olmadığı takdirde banka kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı faiz kararını 17 Mart Perşembe günü duyurmuştu. Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılmasına karar vermişti. Nisan ayında MB'nin vereceği faiz kararının ne olacağı piyasalar tarafından merakla beklenmeye başlandı. AA Finans ve Bloomberg HT MB'nin faiz kararınıa ilişkin anket sonuçlarını yayınladı. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Merkez Bankası (MB) faizi değiştirmezse banka kredi faizleri düşer mi?

Merkez Bankası faizleri sabit tutma kararı alırsa banka kredi faiz oranlarında bir değişiklik olmaz. Ancak bankalar kendi bünyelerinde kredi kampanyaları yapabiliyor. Bu kampanyalar ile bazı faiz indirimleri de olabilir.

Güncel konut kredisi, taşıt kredisi faiz oranları

Devlet bankalarında konut kredisi ve taşıt kredileri diğer özel bankalardan daha düşük. Konut kredisi son yapılan güncelleme ile birlikte 1.20 faiz oranına çekilmişti. Merkez Bankası'ndan gelecek kararlara göre bu oranlar değişebilir. İşte güncel konut kredisi ve taşıt (araç) kredisi faiz oranları;

Konut kredisi güncel faiz oranları

Akbank Konut Kredisi %1,80 - %1,92

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,98 - %2,02

ING Konut Kredisi %1,89 - %2,35

İş Bankası Konut Kredisi %1,95

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,95

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,97 - %1,99

Anadolubank Konut Kredisi %2,19 - %2,49

DenizBank Konut Kredisi %2,40

Fibabanka Konut Kredisi %2,09 - %2,42

Halkbank Konut Kredisi %1,20 - %1,29

HSBC Konut Kredisi Yıl %3,09

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %2,01 - %2,07

Odeabank Konut Kredisi %2,53

QNB Finansbank Konut Kredisi %2,17

Şekerbank Konut Kredisi %2,50

TEB - Türk Ekonomi Bankası Konut Kredisi %1,95

VakıfBank Konut Kredisi %1,20 - %1,29

Ziraat Bankası Konut Kredisi %1,20

Taşıt (Araç) kredisi faiz oranları

Akbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,75 - %1,79

ALJ Finans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,37

Garanti BBVA Taşıt Kredisi 1.000 TL - 2.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,89

İş Bankası Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %1,89

Koçfinans Taşıt Kredisi 5.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,39

TEB Cetelem Taşıt Kredisi 3.000 TL - 1.500.000 TL 3 - 48 Ay %0,00 - %3,29

Alternatif Bank Taşıt Kredisi 5.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %1,99 - %2,22

Anadolubank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %2,24

DenizBank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 100.000 TL 3 - 36 Ay %2,40

Fibabanka Taşıt Kredisi 1.000 TL - 1.000.000 TL 3 - 48 Ay %2,08 - %2,64

Halkbank Taşıt Kredisi 1.000 TL - 400.000 TL 3 - 48 Ay %1,63 - %1,65

HSBC Taşıt Kredisi 1.000 TL - 200.000 TL 3 - 36 Ay %3,09