Gram altın Nisan'da düşmeye devam eder mi? Altın ve dolar neden düşüyor? 29 Mart altın ne kadar oldu? Son bir kaç haftadır altın ve dövizde jeopolitik risklerin tetiklemesiyle yükseliş yaşanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya piyasalarını etkisi altına alan şokun etkisi atlatılmış gibi. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan barış müzakerelerinde de ilerleme sağlanması piyasaları rahatlatıyor. Son olarak İstanbul'da görüşen Ukrayna ve Rusya cephesinden gelen açıklamalar ile yurt içinde dolar ve altında hızlı bir düşüş yaşandı.

Gram altın Nisan'da düşmeye devam eder mi? Altın ve dolar neden düşüyor? 29 Mart altın ne kadar oldu? Son bir kaç haftadır altın ve dövizde jeopolitik risklerin tetiklemesiyle yükseliş yaşanmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dünya piyasalarını etkisi altına alan şokun etkisi atlatılmış gibi. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan barış müzakerelerinde de ilerleme sağlanması piyasaları rahatlatıyor. Son olarak İstanbul'da görüşen Ukrayna ve Rusya cephesinden gelen açıklamalar ile yurt içinde dolar ve altında hızlı bir düşüş yaşandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sonuncusu İstanbul'da yapıldı. Dünyanın gözü İstanbul'dayken Cumhurbaşkanı Erdoğan taraflara seslenerek "Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır" mesajını verdi. Tarafların görüşmesine geçilirken toplantı sonrası gelen açıklamalar piyasaları bir nebze de olsa rahatlattı.

Altın ve dolar neden düşüyor?

29 Mart'ta altın ve dolarda hızlı bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, öğle yemeği için verilen aranın ardından devam etti. Toplatnı sonrası tarafalrdan açıklama geldi. Rusya Savanma Bakanlığı'ndan da önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Kiev ve Çernihiv'e odaklanan askeri faaliyetlerini büyük ölçüde kesme kararı aldı.

29 Mart altın ne kadar oldu?

29 Mart'ta gram altın fiyatlarında hızlı bir gerileme oldu. Gram altın 30 TL'ya yakın bir değer kaybı yaşadı. Sabah saatlerinde 918 TL seviyesinden işlem gören altın düşüşe geçti ve 887 TL'ye kadar geriledi.

Gram altın düşmeye devam eder mi?

Gram altının bundan sonraki seyri herkes tarafından merak ediliyor. Ancak bu konuda uzmanlar da açıklama yapmaktan çekiniyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile piyasalara olumsuz hava hakim oldu. Tarafların anlaşmaya varması dünya piyasalarına olumlu olarak yansıyacaktır.

Ukrayna: Türkiye garantör ülke olsun

Ukraynalı müzakere heyeti görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı.Tabi ki işin hukuki boyutunu başka bir arakdaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" dedi.