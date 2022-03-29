Dolar düşmeye devam eder mi? 29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü? Dolar daha da düşecek mi? sorusu altın ve dolar yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından dövizde ve altında hızlı bir düşüş yaşandı. Dolar 14,85 TL seviyesinden 15.55 TL'ye kadar geriledi. Gram altın ise 918 TL'den 887 TL seviyesine kadar indi.

Dolar düşmeye devam eder mi? 29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü? Dolar daha da düşecek mi? sorusu altın ve dolar yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından dövizde ve altında hızlı bir düşüş yaşandı. Dolar 14,85 TL seviyesinden 15.55 TL'ye kadar geriledi. Gram altın ise 918 TL'den 887 TL seviyesine kadar indi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla tüm dünya piyasaları gibi Türkiye'de olumsuz etkilendi. Döviz kurun sabit tutmaya çalışan Türkiye'de son günlerde döviz kurlarında yeniden yukarı y önlü bir hareket yaşanıyordu. Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılacağının açıklanması ile dünya piyasalarının gözü kulağı İstanbul'dan gelecek açıklamaya çevrilmişti.

29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü?

Rusya-Ukrayna savaşı ile dünya piyasaları büyük darbe almıştı. Savaş şokunun atlatılması ve müzakerelerde önemli bir yol katedilmesi ile birilkte piyasalar bir nebze de olsa rahatladı. Rusya-Ukrayna müzakakereleri 29 Mart'ta İstanbul'da yapıldı. İstanbul'dan yapılan açıklamalar döviz ve altının düşmesine neden oldu.

Rusya Savanma Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerinin hemen ardından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Kiev ve Çernihiv'e odaklanan askeri faaliyetlerini büyük ölçüde kesme kararı aldı. Yapılan açıklamada şunlar denildi: "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak."

Dolar düşmeye devam eder mi?

Dolar kurunda yaşanan düşüş sonrası pek çok kişi bu düşüşün ne kadar süreceğini merak ediyor. Dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda uzmanlar net cevap vermekten çekiniyor. Ancak Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkese varılması uluslarararası piyasaları olduğu gibi ülkemizi de olumlu etkileyecektir.

Altın ne kadar oldu? 29 Mart

29 Mart'ta altın fiyatları hızlı şekilde düşüşe geçti. Gram altın 29 Mart'ta 918 TL'den 887 TL seviyesine kadar indi.