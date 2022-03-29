DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kalın, CNN'e konuştu: S-400 dosyası kapandı
İngiltere ilk kez bir Rus yatına el koydu
Rusya Dışişleri: Türkiye'ye minnettarız
Piyasalarda 'müzakere' hareketliliği
Unique Console Table
Bir evde aynı aileden 4 kişi ölü bulundu
PKK, Deyrizor'da evleri ateşe verdi
UAEA Başkanı Ukrayna'ya gitti
Senegal - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? CANLI
Gram altın Nisan'da düşmeye devam eder mi? Altın ve dolar neden düşüyor? 29 Mart altın ne kadar oldu?
Macaristan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ukrayna: Devlet binasının ortasında delik açıldı
Dolar düşmeye devam eder mi? 29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü? Dolar daha da düşecek mi?
Şoygu: Savaşa devam edeceğiz
Polonya asker sayısını 300 bine çıkaracak

TIMETURK / EKONOMİ / Dolar düşmeye devam eder mi? 29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü? Dolar daha da düşecek mi?

Dolar düşmeye devam eder mi? 29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü? Dolar daha da düşecek mi?

Dolar düşmeye devam eder mi? 29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü? Dolar daha da düşecek mi? sorusu altın ve dolar yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından dövizde ve altında hızlı bir düşüş yaşandı. Dolar 14,85 TL seviyesinden 15.55 TL'ye kadar geriledi. Gram altın ise 918 TL'den 887 TL seviyesine kadar indi.

2 Saat Önce
2022-03-29 16:02:57
Dolar düşmeye devam eder mi? 29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü? Dolar daha da düşecek mi?

Dolar düşmeye devam eder mi? 29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü? Dolar daha da düşecek mi? sorusu altın ve dolar yatırımcıları tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin ardından dövizde ve altında hızlı bir düşüş yaşandı. Dolar 14,85 TL seviyesinden 15.55 TL'ye kadar geriledi. Gram altın ise 918 TL'den 887 TL seviyesine kadar indi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasıyla tüm dünya piyasaları gibi Türkiye'de olumsuz etkilendi. Döviz kurun sabit tutmaya çalışan Türkiye'de son günlerde döviz kurlarında yeniden yukarı y önlü bir hareket yaşanıyordu. Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılacağının açıklanması ile dünya piyasalarının gözü kulağı İstanbul'dan gelecek açıklamaya çevrilmişti.

29 Mart dolar, euro, gram altın neden düştü?

Rusya-Ukrayna savaşı ile dünya piyasaları büyük darbe almıştı. Savaş şokunun atlatılması ve müzakerelerde önemli bir yol katedilmesi ile birilkte piyasalar bir nebze de olsa rahatladı. Rusya-Ukrayna müzakakereleri 29 Mart'ta İstanbul'da yapıldı. İstanbul'dan yapılan açıklamalar döviz ve altının düşmesine neden oldu.

Rusya Savanma Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna- Rusya arasındaki görüşmelerinin hemen ardından bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Kiev ve Çernihiv'e odaklanan askeri faaliyetlerini büyük ölçüde kesme kararı aldı. Yapılan açıklamada şunlar denildi: "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak."

Dolar düşmeye devam eder mi?

Dolar kurunda yaşanan düşüş sonrası pek çok kişi bu düşüşün ne kadar süreceğini merak ediyor. Dolardaki düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda uzmanlar net cevap vermekten çekiniyor. Ancak Rusya ve Ukrayna arasında bir ateşkese varılması uluslarararası piyasaları olduğu gibi ülkemizi de olumlu etkileyecektir.

Altın ne kadar oldu? 29 Mart

29 Mart'ta altın fiyatları hızlı şekilde düşüşe geçti. Gram altın 29 Mart'ta 918 TL'den 887 TL seviyesine kadar indi.

altın_ne_kadar_oldu

Dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? 29 Mart dolar ve altın neden düşüyor?
İLİŞKİLİ HABERDolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? 29 Mart dolar ve altın neden düşüyor?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş