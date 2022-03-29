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TIMETURK / EKONOMİ / Dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? 29 Mart dolar ve altın neden düşüyor?

Dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? 29 Mart dolar ve altın neden düşüyor?

Dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? 29 Mart dolar ve altın neden düşüyor? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dolar ve altın fiyatları hızlı bir şekilde düşüşe geçmişti. Tarafların ateşkese yakın olduğu yönünde gelen duyumlar piyasaları rahatlatmıştı. 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin arından Rusya açıklamasında 'Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak' dedi. Bu açıklama piyasaları rahatlattı. Dolar ve altın hızlı şekilde değer kaybetmeye başladı.

2 Saat Önce
2022-03-29 15:53:47
Dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? 29 Mart dolar ve altın neden düşüyor?

Dolar düştü mü? Dolar düşmeye devam edecek mi? 29 Mart dolar ve altın neden düşüyor? soruları vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından dolar ve altın fiyatları hızlı bir şekilde düşüşe geçmişti. Tarafların ateşkese yakın olduğu yönünde gelen duyumlar piyasaları rahatlatmıştı. 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerin arından Rusya açıklamasında "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak" dedi. Bu açıklama piyasaları rahatlattı. Dolar ve altın hızlı şekilde değer kaybetmeye başladı.

Rusya Ukrayna savaşında dünyanın gözü İstanbul'daydı. İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerden çıkan sonuç piyasları da rahatlattı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı 29 Mart'ta başladı. Tarafların görüşmesine Rus milyarder Roman Abramovich de katıldı.

29 Mart dolar ve altın neden düşüyor?

Rusya Savanma Bakanlığı yapılan görüşmelerin ardından açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Rusya, Kiev ve Çernihiv'e odaklanan askeri faaliyetlerini büyük ölçüde kesme kararı aldı. Yapılan açıklamada şunlar denildi: "Diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyonlar azaltılacak."

Dolar düştü mü?

29 Mart'ta dolar ve altın hızlı bir düşüş gösterdi. Dolar 29 Mart'ta saat 14.30 sıralarına 14.85 TL sınırından hızlı bir düşüş gösterdi. Dolar 14.53 TL'ye kadar düştü. Dolardaki gerilemeye paralel olarak gram altın da hızlı şekilde düştü.

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Ukrayna'dan açıklama

Ukraynalı müzakere heyeti görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak istiyoruz. Rusya ile güvenlik garantileri konusunda anlaşmak mümkün olmadı.Tabi ki işin hukuki boyutunu başka bir arakdaşımız paylaşacak. Savaşı sona erdirmek için Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve geleceğini sağlamak için önemlidir. Bunlar Ukrayna'nın güvenliğini garanti edecek. Bunun NATO'nun 5. maddesine benzer olmasını istiyoruz" dedi. .

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