Girişimci Coşkun Çetin R10.net Yatırımlar Yapıyor

Coşkun Çetin 25 Haziran günü 1989 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Şehrinden ayrılmayarak üniversite eğitimini de 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamlayarak ticarete ilk adımı attı.

Coşkun Çetin Kimdir ?

Coşkun Çetin'in ilk başarılarından bir tanesi 2007 yılında kurduğu MegaTR Hosting şirketidir. Günden güne büyüyerek ilerleyen MegaTR Hosting girişimi 2005 yılında amatör bir şekilde projelendirilmeye başlanmış olsa da kısa süre içerisinde büyüyerek günümüzde 40.000'den fazla web sitesini kendi bünyesinde barındırmaya başlamıştır.

Bunun yanında 2013 yılında hisselerinin büyük bir çoğunluğunu satın aldığı R10.net girişimi de Coşkun Çetin'in en büyük başarılarından birisidir. 2013 yılında R10.net'in hisselerinin bir bölümüne sahip olan Çetin, 2018 yılının ilk dönemlerinde şirketi tamamiyle satın alarak gittikçe mükemmelleştirmeye devam etmektedir.

Günden Güne Büyüyen Bir Firma; MegaTR Hosting

Coşkun Çetin tarafından 2005 yılında ilk olarak amatör bir şekilde yürütülen şirket, 2007 yılında uzman kadrosuyla beraber ticarete atıldı. MegaTR Hosting'in sermayesi %100 Türk olup, kurumsal bir firma olarak müşterilerine destek sağlamaktadır.

Başarılı girişimci Coşkun Çetin'in kurduğu bu firmanın başarısının altı, müşterilerine sunduğu kaliteli hizmet sayesinde sağladığı güvenle beraber imzalanmıştır. 2 sene gibi kısa bir süre de oldukça büyüyen bu şirket, kaliteli hizmeti ve uzman kadrosuyla beraber günden güne büyümeye de devam etmektedir.

MegaTr Hosting'in kendi bünyesinde verdiği kaliteli hizmetleri;

Web Hosting (Linux)

Reseller Hosting (Linux)

Cloud Sanal Sunucular VDS (Linux ve Windows)

Dedicated, Kiralık Sunucu Hizmetleri (Linux ve Windows)

Domain Tescili, Transferi

SSL ve Özel IP Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri (Sunucu Bakım ve Güvenlik İhtiyaçları)

SEO Hizmetleri ve Sunucu Optimizasyon Hizmetleri

R10.net Serüveni

Çetin, ilk şirketinde de olduğu gibi ticaret ve bilişim alanında tekrardan doğru bir adım daha atarak, 2013 yılında R10.net'in büyük çoğunluktaki hisselerini almıştır. Bu sayede R10.net'in yönetim kurulu başkanı olan Çetin, günden güne bu şirketi de mükemmel bir hale getirmeye başlamıştır.

Genç yaşına rağmen edindiği kaliteli tecrübeleriyle beraber 2018 yılının ilk aylarında R10.net platformunun tüm hisselerini alarak, şirketin tek söz sahibi haline geldi. R10.net günümüzde de Dünya ülkeleri arasında bulunan en aktif, Türkiye sınırları içerisinde de en büyük Webmaster ve Freelancer Platformu unvanını elinde tutmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.