Osman Şahan Profesyonel Futbolcuyu Anlattı!

Players and more sport managment GMBH CEO’su olan Osman Şahan, 10 yıldır bu sektörün içinden biri olarak profesyonel futbolcular hakkında yorumlarını aktardı.

Profesyonel Futbolcu Kimdir, Nasıl Olunur?

Osman Şahan'a göre profesyonel futbolcu,

Öncelikle profesyonel futbolcu karakteriyle disiplinliyle ve çalışkanlığıyla futbolcudur.

Nasıl olur : Öncelikle futbol şansı diye birşey var doğru zamanda doğru yerde olmak gibi futbolcu olmanın şansın yanı sıra yetenekli sağlıklı çalışkan ve öz güvenli olmalıdır.

Futbol Bir Teknik Meselesi Mi?

Hayır değildir Almanlar bi sözü var futbolu ne kadar çabuk ve basit oynarsan o kadar başarılı olursun diye, biz Türkiye de futbolu zorlayarak oynuyoruz ama aslında basit oynadığın zaman daha çabuk sonuca ulaşıyor ve başarılı olabilirsin. Almanların en büyük özelliği de Budur basit oynayarak başarı elde ediyorlar

Türkiye'de En İyi Futbolcular Kimler?

Osman Şahan,. Türkiye de bir çok iyi futbolcu var hepsini saymak gerekmez ama takip ettim beğendiğim bir kaç genç oyuncular var şu an süper lig de ve onların bir gün Avrupa kendilerin den söz ettireceklerine inanıyorum. Benim için iyi bir futbolcunun karakteri de önemlidir burda da christiyano Ronaldo örnek alabiliriz iyi futbolculuğuyla kişiliği insanlıgı da örnek bir futbolcu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.