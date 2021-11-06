Tüketimin bu denli yoğun ve yaygın olduğu bu yüzyılda pek çok insanın ağzından girişim ile ilgili birçok söz duymaktayız. Yeni alanlarda girişimcilik yapmak, kazanç elde etmek, ticaretin bir parçası olmak durumu birçok insanın ilgisini çektiğinden son zamanlarda girişim başlığı ile yapılan araştırmalar oldukça artmıştır. Girişimin ne olduğunu kulak doygunluğuyla pek çoğumuz bilsek de girişim yapılacak alanlar, girişimci olmanın şartlarının ne olduğu veya girişimcilik yaptığınız takdirde kazanacağınız maaşlar konusunda pek de bir fikri olmayan birçok insan bulunmaktadır. Bu yazıda sizler için girişim ve girişimcilikle ilgili tüm soruların cevaplarını detaylarıyla derledik, keyifli okumalar..

Tüketimin bu denli yoğun ve yaygın olduğu bu yüzyılda pek çok insanın ağzından girişim ile ilgili birçok söz duymaktayız. Yeni alanlarda girişimcilik yapmak, kazanç elde etmek, ticaretin bir parçası olmak durumu birçok insanın ilgisini çektiğinden son zamanlarda girişim başlığı ile yapılan araştırmalar oldukça artmıştır. Girişimin ne olduğunu kulak doygunluğuyla pek çoğumuz bilsek de girişim yapılacak alanlar, girişimci olmanın şartlarının ne olduğu veya girişimcilik yaptığınız takdirde kazanacağınız maaşlar konusunda pek de bir fikri olmayan birçok insan bulunmaktadır. Bu yazıda sizler için girişim ve girişimcilikle ilgili tüm soruların cevaplarını detaylarıyla derledik, keyifli okumalar..

Girişim nedir?

Girişim, girişimcinin etkin bir rol oynadığı işe giden adımlardır. Daha çok özgün, doğru hedef ve varsayımlar seyrinde herhangi bir iş alanında başarılı olan kimseye girişimci denir. Bununla birlikte girişim, herhangi bir alanda yapılan özgün ve yeni adımlara denir. Girişimci kişilerin bir diğer özelliği ise herhangi bir ticari alanda başarıyı arzuluyor olmalarıdır. Baş koydukları ticari alan içerisinde başarılı olmayı hedefleyen strateji uygulayan ve yine bu uğurda adımlar atan kimselere girişimci denir. Başarıdan bahsettik ancak girişim yapılırken sonucunda başarısız olunduğunda bu durumun girişimci bir hareket olmadığını savunmamak gerekmektedir.

Girişim hareketlerinde temel amaç bir adım atabilmek ve bu doğrultuda ilerleyebilmektir. Başarılı ya da başarısız olmak da ancak bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak girişimde genel gaye bireylerin hakim oldukları işlerde veya öne çıkmak istedikleri çalışma alanında hedef olarak kar gütme amacı sağlamaktır. Bu her zaman maddi kar gütme yönünde olmayabilir. Yani sosyal sorumluluk alanında yapılan girişimlerde bireyler herhangi bir maddi kazanç gözetmeseler dahi bu bireyler de bir manevi kazanç gütme tarafındalardır. Ticari açıdan ele alacak olursak, girişimcilerin en büyük arzusunun yaptıkları iş üzerinden kar gütmenin yanında markalaşma talepleri olacaktır. Bir ürün üzerinden veya yeni / özgün bir format üzerinden girişimciliğe giriş yapan birinin arzusu yine doğal olarak markalaşmak ve yeni bir sistemin başına geçmek olacaktır.

Girişimci olarak nitelenen kimselerin nitelikleri nelerdir?

Girişim alanında iş yapan kimselerin genel olarak sabırlı bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Pek çok kez deneme yanılma veya red almak gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabilen durumlar açığa çıkacağı için, iyi bir girişimci olmanın temel şartı yapılan hareketlerin ve alınan kararların kabul edilmesi; sonrasında ise hatalarını fark edebilme yetisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde öz farkındalığı olan kimselerin analiz yeteceğinin de güçlü olduğunu söylemekte fayda var. Bir diğer şart ise, girişimci kimselerin ihtiyaç çizelgesini doğru anlamlandırması ve sonrasında bu ihtiyaç analizine uygun planlama yapması önemli bir husustur. Bunu yaparken girişimci kimsenin pek çok olasılığın olabileceğini düşünüp bu çerçevede oluşturduğu olasılıklara uygun yeni yollar ve planlar oluşturması lazımdır. Bu oluşturulan planlar oldukça önemlidir çünkü girişimci bireyler için projelerde karşılaşılan olumsuz durumların üstesinden gelmeyi kolaylaştırmaktadır.

Girişim türleri nelerdir? Bu türler nasıl özelliklere sahiptir?

Girişim hareketlerinde temel amaç bir adım atabilmek ve bu doğrultuda ilerleyebilmektir. Başarılı ya da başarısız olmak da ancak bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak girişimde genel gaye bireylerin hakim oldukları işlerde veya öne çıkmak istedikleri çalışma alanında hedef olarak kar gütme amacı sağlamaktır. Bu her zaman maddi kar gütme yönünde olmayabilir. Yani sosyal sorumluluk alanında yapılan girişimlerde bireyler herhangi bir maddi kazanç gözetmeseler dahi bu bireyler de bir manevi kazanç gütme tarafındalardır. Ticari açıdan ele alacak olursak, girişimcilerin en büyük arzusunun yaptıkları iş üzerinden kar gütmenin yanında markalaşma talepleri olacaktır. Bir ürün üzerinden veya yeni / özgün bir format üzerinden girişimciliğe giriş yapan birinin arzusu yine doğal olarak markalaşmak ve yeni bir sistemin başına geçmek olacaktır.

Girişim türlerini sınıflandırmamız gerekirse bunların başında özel sektör girişimciliği yer almaktadır, sonrasında genel olarak yaygın ve sık karşılaşılan bir tür olan sosyal girişimcilik gelmektedir. Diğer girişimcilik türlerine nazaran iç girişimciliği bir nebze daha kolay bir girişimcilik türü olarak ön plana çıkmaktadır. Son olarak ise, özellikle son yıllarda oldukça revaçta olan bir girişim türü gelmektedir. Bu girişim türünün adı ise kadın girişimciliği olarak bilinmektedir. Genellikle erkeklere biçilen girişimci rolü son yıllarda kadınların atağa geçmesiyle küçük bir miktar dahi olsa kırılmaya başlamıştır.

Özel sektör girişimciliği en yaygın ve en sık karşılaşılan girişimcilik türlerinin başında gelmektedir. Girişimciliğin en temel kurallarından biri olan saha araştırmasının en sık yapıldığı alanlardan biri olan özel sektör girişimciliği, sektörde açığı en çok hissedilen alanlarda proje ve faaliyetler yaparak ihtiyacı karşılamaya yönelik atılımlar sergilemektedir. Bu noktada da hitap edeceği kitlenin seçeceği alana göre belirleneceğinden haberdar olan girişimciler, alıcısı en çok olabilecek alana yönelmeyi tercih etmektedirler. Bu noktada da özel sektör girişimciliğine dahil olacak bir girişimin alt yapı, organizasyon ve lojistik gibi temel unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir, ancak bu sayede ön görülebilir sermayeyi kaçırmayacak olabilmektedirler.

Sosyal girişimcilik alanı ise özel sektör girişimciliğinden asıl amaç ve gaye konusunda ayrılmaktadır. Özel sektör girişimciliğinde yapılan girişimden kar gütmek ana hedeflerden biri iken; sosyal girişimcilik sektöründe amaç topluma katkısı olacak bir şeyler ortaya çıkarmaktır. Bu da sosyal girişimciliğin kar gütmeyi asıl noktada hedef haline getirmediğinin bir göstergesidir. Biraz da sosyal sorumluluk alanına giren sosyal girişimcilik konsepti içerisinde çevre sorunları, su sıkıntısı, işsizlik gibi sorunlara çare olacak projeler geliştirilmektedir. Bireylerin sosyal sorumluluk bilincinin artmasına ve farkındalık oluşturmalarına da zemin hazırlayan sosyal girişimler oldukça yaygın olan girişimcilik türlerinden biridir.

Bir diğer girişimcilik türü olan iç girişimcilikte durum hem sosyal hem de özel sektör girişimciliğinden farklıdır. Bunun sebebi, diğer iki girişim türlerinde özgün ve kendine has projeler ve adımlar atılırken, iç girişimcilikte özgün bir girişim sağlama durumu öngörülemez. Bu noktada, iç girişimci olan kimseler, bağlı oldukları holding, şirket ya da kurum bünyesinde projeler geliştirir ve geliştirdikleri bu projeleri ilgili makamlara sunarlar. Kısacası, iç girişimcilik alanında var olan ürünlerin revizesi planlanır ve kabul gördüğü ölçüde yenilenmelere gidilmektedir. İç girişimcilik alanına örnek verilmesi gerekirse, herhangi bir internet platformunda zamana göre değişen ihtiyaçlara cevap vermek adına sunulan yenileme projeleridir.

Son girişimcilik türü olan kadın girişimciliği özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören bir durum haline gelmiştir. Kadın girişimciliği genel olarak birçok kişi ya da kurum tarafından desteklense dahi, kadın girişimciliğine karşı olan pek çok kişi bulmak da gayet tabii mümkündür. Kadın girişimciliği kadınların toplumda yer edinmesi adına oldukça önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek olasılıkla tam da bu nedenle destekleyeni olduğu kadar köstekleyeni de olan bir girişimcilik türü olarak bilinmektedir. Genel gayenin kadınlar için hem sosyal hem ekonomik imkanlar yaratarak kadınların toplumsal hayata entegre olmalarını sağlamaktadır. Bu noktada kadınları destekleyen kurum ve oluşumlar arasında kamunun yetkili alanları ve belli başlı banka ve şirketler de vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.