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TIMETURK / EKONOMİ / Giresun Üniversitesi Doçent ve Öğretim üyesi alımı ilanı

Giresun Üniversitesi Doçent ve Öğretim üyesi alımı ilanı

Giresun Üniversitesi rektörlüğü yayınladığı kılavuzla alanında Profesör, Doçent ve Öğretim Üyesi olan 25 kişiyi göreve alacağını duyurdu. Peki ama hangi kadrolardan kaç üye alımı yapılacak? Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi ve doçent alım başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihi ve daha fazlası haberin detayında yer alıyor...

2 Saat Önce
2021-12-09 20:47:15
Giresun Üniversitesi Doçent ve Öğretim üyesi alımı ilanı

Giresun Üniversitesi 9 Aralık günü paylaştığı ilanın başvurularını da aynı gün içerisinde almaya başladı. 23 Aralık günü son bulacak başvurunun detayları için Kılavuzu indirin.i

Giresun Üniversitesi Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımı Genel Şartları

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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