GES nasıl alınır? Gelire endeksli senet (GES) nereden alınır? GES ne kadar kazandırır? GES dolar ve altından fazla kazandırır mı? sorular internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ekonomiye yönelik yeni hamlelerin geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından dolar hızlı bir düşüş yaşadı. Bakanlık Gelire endeksli senet (GES) uygulamasının başlayacağını duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlar GES'in ne olduğunu, ne kadar kazandırdığını ve nereden alınacağını araştırmaya başladı. GES'te detaylar belli oldu...

GES nasıl alınır? Gelire endeksli senet (GES) nereden alınır? GES ne kadar kazandırır? GES dolar ve altından fazla kazandırır mı? sorular internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ekonomiye yönelik yeni hamlelerin geleceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından dolar hızlı bir düşüş yaşadı. Bakanlık Gelire endeksli senet (GES) uygulamasının başlayacağını duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlar GES'in ne olduğunu, ne kadar kazandırdığını ve nereden alınacağını araştırmaya başladı. GES'te detaylar belli oldu...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gelecek hamle beklenirken Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelire endeksli DİBS ihracına başlayacağını duyurdu. Gelire endeksli senet (GES) duyurusu sonrası vatandaşların kafasında soru işaretleri oluştu. Altın, dolar ve diğer yatırım araçlarına ağırlıklı olarak yatırım yapan vatandaşlar GES'in nasıl olduğunu ve ne kadar kazandıracağını merak edip araştırmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinden, GES ihracına ilişkin açıklama yapıldı.

GES nasıl alınır?

Yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelimlerini teşvik etmek amacıyla gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi ihraç edileceği anımsatılan açıklamada, bu çerçevede Türkiye genelinde 15-22 Haziran'da GES ihracına ilişkin talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi. GES ihracına ilişkin talep toplama işlemlerinin 15-22 Haziran'da gerçekleştirileceği ve senetlerin getirilerinin, 24 Haziran Cuma gününde yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Gelire endeksli senet (GES) nereden alınır?

Açıklamaya göre, söz konusu senet, yalnızca gerçek kişilere ihraç edilecek ve talep toplama işlemleriyle kupon ve anapara ödemeleri, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Senetler için asgari talep tutarı 1000 lira olacak ve 1 liranın katları şeklinde ihraç edilecek.

GES ne kadar kazandırır?

Senetlerin getirileri, talep toplama dönemini takip eden haftada, 24 Haziran Cuma gününde, yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. GES'lerin getirileri, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) bütçeye aktarılan hasılat paylarına endeksli olacak.

Bu çerçevede, söz konusu senetlerin getirilerine ilişkin ödemelerin hesaplanmasında, DHMİ ve KEGM tarafından bütçeye aktarılan 3 aylık hasılat payları toplamı esas alınacak.

Kupon ödemeleri, Hazinece belirlenen getiri oranı, hasılat payı tutarları gerçekleşmeleri neticesinde hesaplanan endeks değeri ile yeniden değerlenmesi yöntemiyle hesaplanacak.

GES dolar ve altından fazla kazandırır mı?

GES'lerin kupon ödemelerinde esas alınacak beklenen hasılat payı tutarı olarak, 2022 Yılı Bütçe Kanunu'nda açıklanan 2022 yılı için toplam 874 milyon 144 bin lira (DHMİ'den sağlanan gelir tahmini 565 milyon 993 bin lira ve KEGM'den sağlanan gelir tahmini 308 milyon 151 bin lira) olan gelir tahmini tutarı baz alınacak.

Hazinece belirlenen dönemsel getiri oranı yüzde 5,32, yıllık bileşik ise yüzde 23,04 olacak. Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının, ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınacak.