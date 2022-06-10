GES ile dolar düşer mi? Gelir Endeksli Senet ile dolar, altın düşer mi, yükselir mi? GES'in dolara etkisi var mı? Dolar neden düşüyor 10 Haziran

Dolar neden düşüyor 10 Haziran | GES ile dolar düşer mi? Gelir Endeksli Senet ile dolar, altın düşer mi, yükselir mi? GES'in dolara etkisi var mı? Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ekonomiye dair yeni adımların geleceği açıklanmış ardından dolar 17.25 seviyelerinden 16.85 seviyelerine kadar düşmüştü. 'Gelir Endeksli Senet' duyurusunun ardından dolar bu sabah güne yeniden düşüşle başladı. Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyenler GES doları düşürür mü? Gelir Endeksli Senet dolar ve altına etkisi nasıl olur? soruları sorulmaya başlandı.

Dolar neden düşüyor 10 Haziran |GES ile dolar düşer mi? Gelir Endeksli Senet ile dolar, altın düşer mi, yükselir mi? GES'in dolara etkisi var mı? soruları şu sıralar pek çok yatırımcı ve vatandaşla tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ekonomiye dair yeni adımların geleceği açıklanmış ardından dolar 17.25 seviyelerinden 16.85 seviyelerine kadar düşmüştü. "Gelir Endeksli Senet" duyurusunun ardından dolar bu sabah güne yeniden düşüşle başladı. Sabah saatlerinde 14.20 TL seviyesinden 16.93 TL'ye kadar düştü. Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyenler GES doları düşürür mü? Gelir Endeksli Senet dolar ve altına etkisi nasıl olur? soruları sorulmaya başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün aksaşm yaptığı açıklama döviz piyasalarının aşağı doğru çekilmesine neden oldu. Piyasları heyecanlandıran açıklama dün akşam geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomide yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıkladı. Açıklanan tedbirlerin en dikkat çekeni ise Gelir Endeksli Senet oldu.

Dolar neden düşüyor 10 Haziran

Dolar kurunda GES duyurusunun ardından aşağı doğru sarkma söz konusu. 10 Haziran Cuma gününe dolar yaklaşık olarak 30 kuruş değer kaybederek başladı.

GES ile dolar düşer mi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından dolar güne yeniden düşüşle başladı. Dolar 10 Haziran Cuma gününe düşüşle başladı. Dolar kuru GES'in açıklanması ile yükselişe geçmişti. Gün başlarken dolar 14.20 TL seviyesinden 16.93 TL'ye kadar düştü.

DOlar neden düşüyor?

Dolar GES'in açıklanmasının ardından aşağı doğruı sarkmaya başladı. Yatırımcıları heyecanlandıran duyruunun ardından dolar kuru 16.90 seviyesine kadar düştü.

Gelir Endeksli Senet ile dolar, altın düşer mi, yükselir mi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün ekonomide yeni tedbirlerin devreye alınacağını açıkladı. Bakanlık bugün de alınan yeni kararlar sonrası önemli bir açıklama yaptı.

Bakanlık, serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı.

Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu.

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi.