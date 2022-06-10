GES nedir? GES ne kadar kazandırır? Gelir Endeksli Senet yüzde kaç getirisi var? GES yatırımı nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gece yeni ekonomi adımlarını açıkladı. Dolar açıklama öncesinde hızlı bir düşüş ile 17.20 seviyelerinden 16.80'e kadar düştü. Bakanlıktan merakla beklenen açıklama geldi. Açıklamada ürk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet GES) ihracına başlanacağı açıklandı. Peki Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? GES karlı bir yatırım mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

GES nedir? GES ne kadar kazandırır? Gelir Endeksli Senet yüzde kaç kazandırır? GES yatırımı nasıl yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı dün gece yeni ekonomi adımlarını açıkladı. Dolar açıklama öncesinde hızlı bir düşüş ile 17.20 seviyelerinden 16.80'e kadar düştü. Bakanlıktan merakla beklenen açıklama geldi. Açıklamada ürk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet GES) ihracına başlanacağı açıklandı. Peki Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? GES karlı bir yatırım mı? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Gelire Endeksli Senetin ne olduğu, ne kadar kazançlı olduğu şu sıralar vatandaşlar tarafından internette oldykça fazla araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası cinsi varlıkların teşvik edilmesi amacıyla Gelire Endeksli Senet (GES) ihraç edileceğini açıkladı. Senetler, 3 ayda bir kupon getirili, asgari getiri garantisi ile getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek şekilde duyuruldu. Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin ise 15 Haziran'da başlayacağı belirtildi. Peki GES ile ne kadar kazanılır? GES dolar, altın ve dövizden daha fazla kazandırır mı?

GES nedir?

GES, Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedidir. GES getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak.

GES ne kadar kazandırır?

Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) getirileri, gelir performansı güçlü olan ve bütçeye hasılat aktarımı yapan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) gelirlerine endeksli olacak. Yeni uygulamada, 3 ayda bir ödenecek kuponlar için uygulanacak asgari getiri garantisi sayesinde, vatandaşların gelir paylarındaki değişimlerden olumsuz etkilenmesi önlenecek. Bununla birlikte, GES'lere konu KİT'lerden bütçeye aktarılan hasılat performansı beklenenin üzerinde geldiğinde yatırımcılara ilave getiri sunulacak.

Gelir Endeksli Senet yüzde kaç getirisi var?

Milliyet'te yer alan haber göre; Ekonomist Enver Erkan GES'e ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Gelire Endeksli Senetler ile getirisi devlet gelirleri ile ilişkilendirilen bir yatırım aracı oluşturulur. Söz konusu menkul kıymetlere uygulanacak asgari kupon ödeme garantisi sayesinde yatırımcının gelir payındaki değişimden olumsuz etkilenmesi engellenmektedir. Türkiye geçmişte lira yatırımcılarına kamu iktisadi teşebbüslerinin finansal performansına bağlı getiriler sunmak için gelire endeksli tahvilleri kullanmıştı. Yurt içi tasarrufları artırmak, Devlet İç Borçlanma Senetlerini çeşitlendirmek ve yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla ilk Gelire Endeksli Senet (GES), Hazine tarafından 28 Ocak 2009 tarihinde yayımlanmıştı."