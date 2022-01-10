FED faiz kararı ne zaman? FED Ocak'ta faiz artıracak mı? FED faiz artırırsa, yükseltirse altın dolar düşer mi yükselir mi? Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası'nın vereceği Ocak ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Ülkemizde de piyasalar ve binlerce yatırımcı FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. FED'in faiz artırımı söylentilerinin arttığı şu dönemde vatandaşlar fed faiz yükseltirse dolar yükselir mi yoksa düşer mi? sorusunu sormaya başladı. Aynı şekilde fed faiz kararı altını da yakından ilgilendiriyor. Peki fed faiz artırırsa altın yükselir mi yoksa düşer mi?

FED faiz kararı ne zaman? FED Ocak'ta faiz artıracak mı? FED faiz artırırsa, yükseltirse altın dolar düşer mi yükselir mi? Dünya piyasalarının gözü ABD Merkez Bankası'nın vereceği Ocak ayı faiz kararına odaklanmış durumda. Ülkemizde de piyasalar ve binlerce yatırımcı FED'in faiz kararına odaklanmış durumda. FED'in faiz artırımı söylentilerinin arttığı şu dönemde vatandaşlar fed faiz yükseltirse dolar yükselir mi yoksa düşer mi? sorusunu sormaya başladı. Aynı şekilde fed faiz kararı altını da yakından ilgilendiriyor. Peki fed faiz artırırsa altın yükselir mi yoksa düşer mi?

Ülkemizde de olduğu gibi tüm dünyada FED'in faiz kararı merakla bekleniyor. FED'in vereceği faiz kararı dünya piyasalarına yön verici etkiye sahip. Ülkemizden de pek çok yatırımcı şimdiden FED faiz kararını merakla bekliyor. Tüm merkez bankaları gibi ABD merkez bankası da her ay faiz kararı için toplanıyor. Yılın ilk toplantısını yapacak olan FED'in faiz kararını ne zaman açıklayacağı ise bir başka merak edilen sorulardan biri.

FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararını 26 Ocak günü açıklamaası bekleniyor. Türkiye saati ile FED kararları akşam saatlerinde ülkemizde duyuruluyor. FED kararı 26 Ocak saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor. FED kararlarına ülkemizden de olduğu gibi dünyadanda büyük ilgi var.

FED Ocak'ta faiz artıracak mı?

FED'in Ocak ayında faiz artırımına gidip gitmeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ancak bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Enflasyonun rekor kırdığı ABD'de faiz artırımı seslerinin oldukça yüksek çıktığını böliyoruz ancak FED'in faiz artırımı konusunda ne karara vereceğini henüz kestirmek güç. Fed yetkilileri geçen ay gerçekleştirilen toplantıda oldukça sıkı olan istihdam piyasası ve yüksek enflasyon nedeniyle ekonomiyi yavaşlatmak için merkez bankasının faiz oranlarını öngörülenden daha erken yükseltmek durumunda kalabileceğini ve bilançosundaki varlıkları azaltabileceğini ifade etti.

Dolar, Fed'in faiz artıracağı beklentileriyle yükseliyor

1973'te oluşturulan dolar endeksi, doların avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılıyor.

Avro, sepetin yüzde 57,6'sını oluştururken, avroyu yüzde 13,6 ile yen izliyor. Sterlin yüzde 11,9, Kanada doları yüzde 9,1, İsveç kronu yüzde 4,2 ve İsviçre frangı yüzde 3,6 ağırlığa sahip bulunuyor.

Doların bu para birimleri karşısında değer kazanması endeksin de yükselişini beraberinde getiriyor. Endeks değerinin düşmesi ise doların küresel ölçekte değer kaybettiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, küresel ekonominin toparlanmasının enflasyon endişeleri nedeniyle hala sıkıntıda olduğunu ve bunun da yatırımcıların doları güvenli liman olarak görmesine sebep olduğunu belirtiyor.

Fed'in enflasyon endişesiyle faiz oranlarını beklentilerden önce artırabileceğine yönelik tahminler, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ikinci dönemi için aday gösterme kararı, yüzde 6,2'lik ekim ayı enflasyonu ve ekonomi yönetiminden güçlü doları destekleyen açıklamaların gelmesi de doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına sebep olan faktörler olarak dikkati çekiyor.

Enflasyonda rekor kırıldı

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede 39 yılın zirvesine ulaşan enflasyonu "yoldaki gerçek tümsek" olarak nitelendirdi ve enflasyonunun nedeninin hükümet harcamaları değil tedarik zincirindeki sorunlar olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.