ABD Merkez Bankası FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı. FED politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Karar dünya piyasalarını olduğu gibi Türkiye piyasalarını da etkiledi. Elinde altın ve dolar olan yatırımcılar FED FED faizi sabit tutarsa dolar, altın yükselir mi? FED faizi değiştirmezse ne olur? sorusunu sormaya başladı.

FED faizi sabit tutarsa dolar, altın yükselir mi? FED faizi değiştirmezse ne olur? sorusu pek çok yatırımcı tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası FED merakla beklenen faiz kararını açıkladı. FED politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. FED ayrıca varlık alım azaltımını 30 milyar dolar seviyesine çıkardı. Altın ve dolar yatırımcıları da FED'in faizleri sabit tutmasının ardından fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. FED kararı öncesi yayımlanan Bloomberg anketi ekonomistlerin Fed'in şahinleşeceğini düşündüklerini ortaya koydu.

FED faizi sabit tutarsa ne olur?

FED'in faiz kararı bir çok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Ülke borsaları FED'in vereceği faiz kararına göre tepki verebilir. Ayrıca FED faiz kararı ile dolarda değer kayıpları ve değer artması da yaşanabilir. FED faizleri sabit brakması piyasalarda bir harekete neden olmayabilir. Dolar ve altın mevcut seyrine devam eder. Ancak beklentilerin aksine faizi sabit tutma kararı alırsa piyasalarda bir takım değişiklikler yaşanabilir. Yani faiz kararının sabit tutulması durumunda kısa vadede kar elde etmek çok mümkün olmamaktadır.

FED faizi sabit tutarsa dolar, altın yükselir mi?

Fed faiz kararını indirmesi durumunda altın fiyatlarında yükselmeler ile karşı karşıya kalınır. Dolarda ise mevcut hareket devam edebilir. FED faizi sabit tutarsa piyasalarda derin bir etki oluşmaz.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.