FED faiz artırırsa ne olur? FED faizi yükseltirse altın, dolar çıkar mı düşer mi? Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Kovid-19 pandemisi ile birlikte tedarik zincirinde meydana gelen bozulma nedeniyle ABD'de enflasyon rakamları oldukça yüksek çıktı. ABD'de 6,8 olarak açıklanan enflasyon rakamları son 39 yılın zirvesi olarak kaydedildi. Yurt içinde de FED'in faiz kararı merakla bekleniyor. Peki FED faizi arttırırsa dolar değer mi kaybeder? FED faizi artırırsa altın düşer mi yükselir mi?

FED faiz artırırsa ne olur? FED faizi yükseltirse altın, dolar çıkar mı düşer mi? Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Kovid-19 pandemisi ile birlikte tedarik zincirinde meydana gelen bozulma nedeniyle ABD'de enflasyon rakamları oldukça yüksek çıktı. ABD'de 6,8 olarak açıklanan enflasyon rakamları son 39 yılın zirvesi olarak kaydedildi. Yurt içinde de FED'in faiz kararı merakla bekleniyor. Peki FED faizi arttırırsa dolar değer mi kaybeder? FED faizi artırırsa altın düşer mi yükselir mi?

ABD'de enflasyon rakamları beklkenin çok üstünde çıktı. Açıklanan rakamlara göre ABD'de son 39 yılın enflasyon rekoru kırıldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşnan durum karşısında ABD Merkez Bankası FED'in ne karar vereceği yurt içinde ve kürüsel piyalarda merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası (FED), kasım ayında politika faizini değiştirmemiş ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. FED'den faiz attırımı seslerinin yükseldiği şu günlerde vatandaşlar da FED faiz artırırsa ne olur? FED faizi yükseltirse dolar çıkar mı düşer mi? sorularını sormaya başladı.

FED faizi artırırsa ne olur?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını etkileyecektir. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynamaya yapacağı da merak edilen bir diğer konu başlıklarından biri. FED faizleri sınırlı alanda artırırsa dövizdeki değerlenme bir miktar dizginlenebilir. Küresel piyasada da altının ons fiyatı aşağı gelebilir.

FED faizi artırırsa altın düşer mi?

FED'in faiz artırımı yurt içinde doların değerini aşağı çekebilir. Böyle bir durumda hem altının gram fiyatı hem de ons fiyatı aşağı çekilebilir.

FED faizi arttırısa borsa çıkar mı iner mi?

FED'in faiz kararı bir çok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Ülke borsaları FED'in vereceği faiz kararına göre tepki verebilir. Ayrıca FED faiz kararı ile dolarda değer kayıpları ve değer artması da yaşanabilir.

FED'den faiz artırımı sinyali

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in 2022'nin sonlarına doğru Fed'in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söylemişti. Powell, enflasyonda yaşanan yükselişin tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını ve büyük ihtimalle geçici olacağını söylemişti. Fed'in ilk faiz artırımını 2022'nin sonunda yapmasını beklediğini söyleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2022 yılı boyunca %2,5-3 arasında oluşacak yüksek enflasyonun faiz artırımı için gereken şartları sağlayacağını dile getirmişti.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi (İngilizce: Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te[4] kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.