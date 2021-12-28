Evli ve 2 çocuklu memura 38 TL zam mı yapıldı? Memurlara 38 lira zam mı yapılacak?

Memur zamlarının ne olacağı merakla beklenilirken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan memur zamlarına ilişkin çok şaşırtan bir açıklama geldi. Yalçın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında 'Evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'Vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz' dedi. Bu açıklamanın ardından milyonlarca memur Evli ve 2 çocuklu memura 38 TL zam mı yapıldı? Memurlara 38 lira zam mı yapılacak? sorusunu sormaya başladı. Peki memur ek zam ne zaman belli olacak?