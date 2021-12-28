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TIMETURK / EKONOMİ / Evli ve 2 çocuklu memura 38 TL zam mı yapıldı? Memurlara 38 lira zam mı yapılacak?

Evli ve 2 çocuklu memura 38 TL zam mı yapıldı? Memurlara 38 lira zam mı yapılacak?

Memur zamlarının ne olacağı merakla beklenilirken Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan memur zamlarına ilişkin çok şaşırtan bir açıklama geldi. Yalçın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında 'Evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'Vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz' dedi. Bu açıklamanın ardından milyonlarca memur Evli ve 2 çocuklu memura 38 TL zam mı yapıldı? Memurlara 38 lira zam mı yapılacak? sorusunu sormaya başladı. Peki memur ek zam ne zaman belli olacak?

51 Dakika Önce
2021-12-28 15:21:00
Evli ve 2 çocuklu memura 38 TL zam mı yapıldı? Memurlara 38 lira zam mı yapılacak?

Evli ve 2 çocuklu memura 38 TL zam mı yapıldı? Memurlara 38 lira zam mı yapılacak? sorusu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasının ardından sıkça sorulmaya başlandı. Memurlar 2022 zam oranlarının belli olmasını beklerken memur ek zamlarına ilişkin peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Memur ek zamlarına ilişkin "38 TL" açıklaması ise kafaları karıştırdı. Türk Telekom

Evli ve 2 çocuklu memura 38 TL zam mı yapıldı?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara yönelik zam gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Asgari ücreti alkışladık, 'Emekli gündemimizde'yi anladık, 'Memurlarımıza gerekli fiyat artışı yapıldı'yı hala anlayamadık. 'Memura da zam yapacağız'dan; evli-2 çocuklu memura şu ortamda, 'Vergi muafiyetinden gelen aylık 38₺ ile yetinin" denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Memurlara 38 lira zam mı yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati NTV yayınında memur ek zamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati memur ek zamlarına ilişki ngelen soruya "Memurlarımıza zaten gerekli fiyat artışları yapıldı. Memurlara zaten gerçekten verildi ve bize teşekkür ediyorlar" şeklinde cevap vermişti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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