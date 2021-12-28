2021 yılının son enflasyon rakamları 3 Ocak'ta açıklanacak. 3 Ocak'ta 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin yıllık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Milyonlarca memur maaşlarına yapılacak ek zam oranını merak ediyor. Peki memur ek zam 3 Ocak'ta mı belli olacak? Memur 2022 zammı 3 Ocak'ta açıklanır mı? İşte memur ek zamlarına ilişkin detaylar...

2021 yılının son enflasyon rakamları 3 Ocak'ta açıklanacak. 3 Ocak'ta 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin yıllık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Milyonlarca memur maaşlarına yapılacak ek zam oranını merak ediyor. Peki memur ek zam 3 Ocak'ta mı belli olacak? Memur 2022 zammı 3 Ocak'ta açıklanır mı? İşte memur ek zamlarına ilişkin detaylar...

Milyonlarca memurun maaşına 2022 yılında ek zam yapılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde yapılacak. Ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanları üzerindeki etkisini bertaraf edecek düzenlemeyi tamamlamak için çalışmalar devam etmektedir." denildi. Memurlar maaşlarına yapılacak ek zammın bir an önce açıklanmasını beklerken Memur ek zam 3 Ocak'ta mı belli olacak? Memur 2022 zammı 3 Ocak'ta açıklanır mı? sorusu sorulmaya başlandı.

Memur ek zam 3 Ocak'ta mı belli olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. 2021 yılının son enflasyon rakamları 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı da Aralık enflasyon oranında olacak.

Memur toplu sözleşme zammı ne kadar?

Memur-Sen ve Çalışma Bakanlığı arasındaki 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında; memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk altı ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci altı ay için ise yüzde 7 artı enflasyon farkı üzerinden zam verilmişti. Toplamda memurların alacağım toplam zam 2022 için yüzde 12 olarak gerçekleşmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.