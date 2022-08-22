Ev almak isteyenler yüksek ev fiyatları ve yüksek banka kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini bir süre erteleme kararı aldı. Son zamanlarda konut piyasasında yaşanan sosyal konut projesi hareketliliği ev sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırdı. Ev almak isteyenler Ev fiyatları ucuzlayacak mı? Ev fiyatları düşecek mi? 2022 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ta ve 2023'te konut fiyatı düşer mi? sorularını sormaya başladı. Konut piyasasını yakından takip edenler yaşanan gelişmelerin ev fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

Ev almak isteyenler yüksek ev fiyatları ve yüksek banka kredi faiz oranları nedeniyle bu isteklerini bir süre erteleme kararı aldı. Son zamanlarda konut piyasasında yaşanan sosyal konut projesi hareketliliği ev sahibi olmak isteyenleri heyecanlandırdı. Ev almak isteyenler Ev fiyatları ucuzlayacak mı? Ev fiyatları düşecek mi? 2022 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ta ve 2023'te konut fiyatı düşer mi? sorularını sormaya başladı. Konut piyasasını yakından takip edenler yaşanan gelişmelerin ev fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesinin geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Dev sosyal konut projesinin detayları ise 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Ev almak isteyenler de planlarını bir süreliğine erteledi. Sosyal konut projesinin detaylarının açıklanmasını bekleyen vatandaşlar ev fiyatlarının ucuzlamasını bekliyor.

Ev fiyatları ucuzlayacak mı?

Sosyal konut müjdesini paylaşan Erdoğan “İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek hem depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız. Şimdilik müjdeyi vereceğimiz güne bırakıyorum” dedi. Piyasada ev bulma konusunda ciddi bir skıntı olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Sıfır ev sayısında son zamanlarda ciddi bir düşüş var. Arz talep dengesinin bozulması ile ev fiyatları son zamanlarda oldukça arttı. Sosyal konut projesi ile ev fiyatlarında yükelilişin dengelenmesi bekleniyor. Ancak bu dengelenmenin ne zaman olacağı konusunda ise tarih verilmiyor.

Ev fiyatları düşecek mi?

Sosyal konut projesi ile binlerce kişi uygun fiyat ve uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilecek. Bu durum konut piyasasında bir canlanmaya neden olabilir. Sıfır ev sayısında yaşanan artış fiyatların da bir miktar aşağı çekilmesine neden olabilir.

Kiralar düşecek mi?

Salgın döneminde azalan konut arzını artırmak istediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız salgın döneminde azalan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine de yol açacaktır" sözleriyle "Sosyal Konut" projesinin müjdesini vermişti.

Sosyal konutlar nerelerde yapılacak?

Projeye ilişkin Twitter'dan bir mesaj yayımlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "81 ilde kira öder gibi ev sahibi olunacak" sözleriyle proje hakkında bilgiler paylaşmıştı. Sosyal konut projesinde, başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere emekliler ve ilk kez evlenenlere özel kota sağlanacak.