Kiralar düşecek mi? Kirada indirim mi olacak? Kiralık ev fiyatları ucuzlayacak mı? Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım'da ev kiraları düşer mi?

Kiralar düşecek mi? Kiralık ev fiyatları ucuzlayacak mı? Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım'da ev kiraları düşer mi? Konut piyasaları son aylarda oldukça hareketli zamanları geride bıraktı. Son yıllarda ev fiyatlarında yaşanan artış kiralara da yansıdı. İstanbul gibi büyük şehirlerde 5 bin TL'nin altında kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Kiracılar ve yeni evlenecek olan çiftler kiralara indirim olacak mı sorularını da sıkça sormaya başladı.

Kiralar düşecek mi? Kiralık ev fiyatları ucuzlayacak mı? Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım'da ev kiraları düşer mi? Konut piyasaları son aylarda oldukça hareketli zamanları geride bıraktı. Son yıllarda ev fiyatlarında yaşanan artış kiralara da yansıdı. İstanbul gibi büyük şehirlerde 5 bin TL'nin altında kiralık ev bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Kiracılar ve yeni evlenecek olan çiftler kiralara indirim olacak mı sorularını da sıkça sormaya başladı.

100 bin sosuyal konut inşaası için süreç başlatıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak, hem inşaat sektörünü canlandırmak, hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin yürütücüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'yi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi. Konut piyasasında büyük heyecan ile karşılaşılan sosyal konut projesi ile ev fiyatlarının ve kiralık ev fiyatlarının ucuzlayacağı belirtildi.

Kiralar düşecek mi?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından sorulara yanıt verdi. Fiyatlarda suni bir artış olduğunu belirten Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığını söyledi. Pandemi etkisinin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor dedi.

Kiralık ev fiyatları ucuzlayacak mı?

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da kiralık ev fiyatlarının önümüzdeki günlerde büyük düşüş olacağını iddia etti. Aşa açıklamasında "Kim diyor 10 binlik ev, 9'a düşmez. Nasıl düşmez, tabii ki düşer. 3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye inmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016 - 2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı. İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap, Türkiye'de kiracı profiline baktığınızda kimse 30-40 bin kazanmıyor."

Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım'da ev kiraları düşer mi?

Ağustos-Eylül-Ekim ve Kasım aylarında konut fiyatlarını inşaat maaliyetleri belirleyecek. Döviz kurlarında yaşanan artışlar inşaat maaliyetlerine yansıyor ve bu da ev fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. sosyal konut projelerinin hayata geçirilmesi ile piyasada ev sayısının artması ve ev fiyatlarının uygun olması konut piyasasında fiyatları düşürebilir.