Ev fiyatları düşecek mi? Ağustos-Eylül ve Ekim ayında ev fiyatları düşer mi artar mı? Sıfır ve ikinci el konut fiyatları düşecek mi? Ev almak isteyenler ev fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini merakla beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama herkesi umutlandırdı. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TOKİ projesi ile binlerce kişinin uygun ödeme koşullarında ev sahibi olabileceği dev sosyal konut projesine başlanacağını belirtti. Konut sektöründe yaşanan gelişmelerin ardından ev almayı düşünenler ev fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Ev fiyatları düşecek mi? Ağustos-Eylül ve Ekim ayında ev fiyatları düşer mi artar mı? Sıfır ve ikinci el konut fiyatları düşecek mi? Ev almak isteyenler ev fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceğini merakla beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama herkesi umutlandırdı. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada TOKİ projesi ile binlerce kişinin uygun ödeme koşullarında ev sahibi olabileceği dev sosyal konut projesine başlanacağını belirtti. Konut sektöründe yaşanan gelişmelerin ardından ev almayı düşünenler ev fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında "100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz.İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Hazırlıklar bitmek üzere önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız." dedi. Bu açıklama ev sahibi olmayı düşünenler tarafından heyecanla karşılandı.

Ev fiyatları düşecek mi?

Ev fiyatlarına ilişkin bir flaş açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum açıklamasında "Kirada da konut fiyatında da gerileme olacak." dedi. Kurum açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız. Demir ve çimento maliyetleri gerilemeye başladı. Üretime geçince arz arttı. Talep aynı kalında fiyatlarda geriliyor."

Kiralar düşecek mi?

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa kiralık ev fiyatlarının hızlı bir düşüşe gireceğini iddia etti. Aşa fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını ileri sürdü.

Aşa açıklamasında "Kim diyor 10 binlik ev, 9'a düşmez. Nasıl düşmez, tabii ki düşer. 3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye inmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016 - 2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı." dedi.

Ağustos-Eylül ve Ekim ayında ev fiyatları düşer mi artar mı?

Önümüzdeki aylarda inşaat yapım maliyetleri ev fiyatlarının yükselip yükselmemesined büyük önem arz ediyor. Döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket inşaat maliyetlerini de artırıyor. Bu durum da sıfır ve ikinci el konutlarda fiyat artışlarına neden oluyor. Ev almak isteyen vatandaşlar Ağustos-Eylül ve Ekim ayında sıfır ve ikinci el ev fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merakla bekliyor. Sektör temsilcileri ise bu soruya yanıt verme konusunda henüz erken olduğunu düşünüyor.