Et ve Süt Kurumu kırmızı ete ne kadar zam yaptı? Kırmızı et fiyatları güncel listesi | Ete ne kadar zam geldi?

Et ve Süt Kurumu kırmızı ete ne kadar zam yaptı? Kırmızı et fiyatlarındaki artış vatandaşın gündeminde yerini aldı. Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı açıklama sonrasında ete ne kadar zam geldiği merak konusu oldu. Ete ne kadar zam geldi? Kırmızı et fiyatları güncel listesi...

Et ve Süt Kurumu'nun yayımladığı kılavuza göre kırmızı ette yüzde 48 zam geldi. Ramazan öncesi yapılan zammın et fiyatlarına yansıtılması sonucu et ne kadar oldu? Kırmızı et fiyatları güncel listesi...

Ete ne kadar zam geldi?

Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre kırmızı ete yüzde 48 zam yapıldı.

ESK et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmaması ise dikkat çekti. ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK'nın karkas kesim fiyatlarını değiştirmemesi tepki çekiyor.

Kırmızı et ne kadar protein içerir?

Kırmızı et, ortalama olarak 100 g için 20-24 g protein içerir. Pişmiş kırmızı et, her 100 g için 27-35 g protein içerir (pişmiş ağırlık). Kırmızı et, özellikle çinko ve demir gibi önemli bir mineral kaynağıdır. .