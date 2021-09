Eski AMB Başkanı Trichet'den çekirdek enflasyon yorumu

Trichet, ABD ve AB’nin şu anda farklı dünyalarda yaşadıklarının altını çizerken, Avrupa’da çekirdek enflasyonun panik yaratacak bir durumda olmadığını söyledi.

Eski Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean-Claude Trichet çekirdek enflasyona ilişkin ekonomi kanalı Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.

"Çekirdek enflasyona biraz daha önem verilmesini isterdim"

Trichet'in söyleşisinde öne çıkanlar şunlar oldu:

“ABD ve Avrupa olarak şu an farklı dünyalarda yaşıyoruz. ABD tarafında her ay belli sabit bir miktarda varlık alımı yapma sözü verildi. O sebepten ötürü tahvil alımının azaltması orada bir şey ifade ediyor. Ancak Avrupa'da esneklik var. Merkez Bankası her zaman varlık alımını hızını arttırma ya da azaltma haklı tutuyor. Geçmişte kendi varlık alımları hızını uyguladılar. Belki şimdi bir şöyle diyebilirler bir süre varlık alımlarında hızlanma yaşadık, şimdi önceki seviyelere gidebiliriz. Hatta biraz azaltma bile yapabiliriz dediler. AMB İcra Kurulu varlık alımlarını bu şekilde alıyor. AB ve ABD'yi kıyaslayacaksanız yüzde 3'lük bir enflasyon var. Ancak çekirdek enflasyon yüzde 1,6 geldi. ABD ile kıyasladığımız zaman ABD'deki enflasyon yaklaşık yüzde 4,5 gibiydi. Bu ikisini kesinlikle kıyaslayabileceğimizi düşünmüyorum.

Çekirdek enflasyona biraz daha önem verilmesini isterdim. Çünkü çekirdek enflasyon okuması enflasyon beklentileri için çok önemli. Avrupa'da çekirdek enflasyon panik yaratacak bir durumda olduğunu düşünmüyorum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.