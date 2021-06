Enerjisa, enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modelini uygulamaya başladı

Enerjisa Enerji, tüm dünyada enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modelini markalaştırarak E-TERNAL adıyla yürürlüğe aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2009'dan bu yana bünyesindeki geniş teknoloji ekosistemiyle birlikte gerçekleştirdiği dijital dönüşüm sürecini 1,5 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirdi.

2009 yılından beri atılan tüm dijital inisiyatifleri kapsayan projede iç ve dış paydaşların katkıları da yer alıyor. Bu anlamda global karşılaştırmalar yapılarak farklı proje modellemeleri değerlendirilerek, danışman şirketlerle yapılan geçmiş çalışmalar göz önüne alındı. Eşzamanlı olarak şirket içi çalışmalar ile organizasyon geneline yayılmış ve tüm birimlerce sahiplenilen, global ve yerel trendlere uygun bir proje yapısı oluşturuldu.

Enerji sektöründe sürdürülebilirliği göz önünde tutan şirket, müşteri, operasyon, enerji piyasası ve teknolojiyi odağına alan 4 temel yapıya yayılan toplam 14 program altında, gelecek 5 yıl için 500 yeni dijital inisiyatif kapsama aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat, uzun vadeli planlarında, enerji sektörü için dekarbonizasyon, dağıtık üretim, dijitalleşme, demokratikleşme ve deregülasyon olmak üzere 5D olarak adlandırdıkları trendleri dijital dönüşüm bakış açısıyla değerlendireceklerini belirterek, 'İşimizin özü iç kanatlarında yer alan 4 temel yapıdan oluşurken, her bir yapı içinde 3'er olmak üzere toplam 12 boyutlu bir model kurduk. Bugünden geleceğe gitmek için, 500'ü aşkın yeni dijital inisiyatif, bu boyutlar ile ilişkilendirilerek, uzun vadede gitmek istediğimiz yolu somutlaştırdı. Tüm bu kanatları bir arada tutan çerçevede ise çalışan ve kültür yer alırken, geleceğin işimize etkilerini ve gelecekteki iş yapma biçimlerimizi şimdiden hayal ederek, veri odaklı organizasyon odağında ilerliyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, her adımımızı, üst çerçeve olarak sürdürülebilirliği düşünerek atmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

