En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük SSK emekli aylığı ne kadar arttı?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Temmuzda yapılacak olan zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı seviyesi de yükseltildi. Peki ama en düşük SSK emekli aylığı ne kadar arttı? En düşük emekli aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar...

Temmuzda yapılacak olan zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı seviyesi de yükseltildi. Peki ama en düşük SSK emekli aylığı ne kadar arttı? En düşük emekli aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli düzenleme Meclis'e geldi. Yaşlılık, malulllük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine yönelik olarak ödenen en düşük 2500 lira emekli maaşı 3 bin liraya çıkarılacak.

Dolayısıyla en düşük emekli maaşı alanların maaşları yüzde 20 oranında iyileştirilmiş olacak.

En düşük SSK emekli aylığı ne kadar arttı?

En düşük SSK ve BAĞKUR emeklileri 2022 yılı ilk ayında yapılan zamma göre 2 bin 500 TL alıyordu. Temmuz ara zammından sonra yüzde 20 iyileştirme oranıyla en düşük emekli aylığı 3 bin TL'ye yükseltildi.