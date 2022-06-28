Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Ara zam sonrası asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz asgari ücret hesaplara yattı mı?

Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Asgari ücret gündemdeki yerini hala koruyor. Çalkantılı sürecinden sonra belirlenen asgari ücret zam oranı, vatandaşın maaşlarına yansıtıldı. Peki ama ara zam sonrası asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz asgari ücret hesaplara yattı mı? Asgari ücret net, brüt, prim ve kesintiler ne kadar? İşte asgari ücret son dakika detayları...

Asgari ücret gündemdeki yerini hala koruyor. Çalkantılı sürecinden sonra belirlenen asgari ücret zam oranı, vatandaşın maaşlarına yansıtıldı. Peki ama ara zam sonrası asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz asgari ücret hesaplara yattı mı? Asgari ücret net, brüt, prim ve kesintiler ne kadar? İşte asgari ücret son dakika detayları...

Yeni asgari ücret net brüt ne kadar?

Asgari ücret için birçok planlama yapıldı ve ek zamlar için yeni formüller sunuldu.

Ek zammın yüzde 26.10 civarında uygulanması bekleniyor. Dolayısıyla;

Brüt asgari ücret: 6.310,04 TL

SGK primi % 14: 883,41 TL

İşsizlik sig. primi % 1: 63,10 TL

Kesintiler toplamı: 946,51 TL

Net asgari ücret: 5.363,53 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Ara zam sonrası asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından asgari ücret için yüzde 26.10 oranında zam hesaplaması yapıldı. Dolayısıyla asgari ücret; brüt 6.310,04, net ise 5.363,53 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Temmuz asgari ücret hesaplara yattı mı?

Asgari ücret henüz hesaplara yatırılmadı. Detaylar için haber sitemizi takip etmeye devam edin...