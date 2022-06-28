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Asgari ücret yüzde kaç arttı? 2022 Temmuz asgari ücret ne kadar oldu? Ara zamdan sonra asgari ücret son durum

Asgari ücret yüzde kaç arttı? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ek zammına ilişkin açıklamalar yapıldı. Milletvekillerine yüzde 40.04 oranında zam uygulandı. Yeni asgari ücret tablosu da bu doğrultuda çıkarılıyor. Peki 2022 Temmuz asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret net ve brüt kaç TL? Ara zamdan sonra asgari ücret son durum...

3 Saat Önce
2022-06-28 15:44:40
Asgari ücret yüzde kaç arttı? 2022 Temmuz asgari ücret ne kadar oldu? Ara zamdan sonra asgari ücret son durum

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret ek zammına ilişkin açıklamalar yapıldı. Milletvekillerine yüzde 40.04 oranında zam uygulandı. Yeni asgari ücret tablosu da bu doğrultuda çıkarılıyor. Peki 2022 Temmuz asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret net ve brüt kaç TL? Ara zamdan sonra asgari ücret son durum...

Asgari ücret yüzde kaç arttı?

Emekli ve memurlardan farklı olarak, asgari ücrete yasal olarak yılda bir kez zam yapılabiliyor olmasına karşın, Cumhurbaşkanı talimatıyla ikinci bir zam yapıldı. Erdoğan ekonomik krizde nedeniyle asgari ücrete yapılacak olan zammın sinyallerini nisan ayında vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?" sorusuna "Bu çerçevede yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu." açıklamasını yapmıştı.

Temmuz asgari ücret ne kadar oldu?

Yapılan son açıklamalara göre asgari ücrete yüzde 26.10 oranında zam uygulanması planlanıyor. Bu planlamaya göre;

Brüt asgari ücret: 6.310,04 TL

SGK primi % 14: 883,41 TL

İşsizlik sig. primi % 1: 63,10 TL

Kesintiler toplamı: 946,51 TL

Net asgari ücret: 5.363,53 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Asgari ücret kaç lira arttı?

Asgari ücret 2022 yılı ocak ayı için brüt 5004 TL olarak hesaplanmıştı. Yeni planlanan yüzde 26.10'luk zam, asgari ücrete uygulandığında, 1306 TL asgari ücrete zam yapılmış olacak.

Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Ara zam sonrası asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz asgari ücret hesaplara yattı mı?
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