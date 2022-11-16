Emlak Katılım'dan yılın ilk 9 ayında 1 milyar 462 milyon lira net kar

Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya, 'Aktif büyüklüğümüz yılın ilk yarısında 59.6 milyar TL iken üçüncü çeyrekte büyüklüğümüzü 93.1 milyar TL’ye çıkararak önemli bir büyüme kaydettik ve ülke ekonomisine 46 milyar TL katkı sağladık' dedi.

Emlak Katılım, 2022 yılının ilk 9 ayında 93.1 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı. Bankanın net kârı ise 1 milyar 462 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü İlker Sırtkaya, her alanda gelişmeyi ve büyümeyi sürdürmeye devam edecekleri bir yol haritası için çalıştıklarını belirterek, Emlak Katılım olarak çok verimli geçirdikleri bir üçüncü çeyreği daha geride bıraktıklarını vurguladı.

Sırtkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Topladığımız fonlar 77.5 milyar TL'ye ulaşırken piyasalara olan fon desteğimiz 39.2 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aktif büyüklüğümüz yılın ilk yarısında 59.6 milyar TL iken üçüncü çeyrekte büyüklüğümüzü 93.1 milyar TL'ye çıkararak önemli bir büyüme kaydettik ve ülke ekonomisine 46 milyar TL katkı sağladık.

Karlılığımız ise 1 milyar 462 TL olmuştur. Bu dönemde, şube sayımızı 80'e çıkararak hizmet ağımızı genişletmeye devam ettik. 1.231 kişiye ulaşan çalışan sayımız ile istihdama katkı sunmaya devam ederken Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından başlatılan Genç Katılım programı kapsamında yeni mezun gençlerin istihdamına da önem veriyoruz.”

Yenilikçi ürünlerle farklı alanlarda önemli hizmetler sunduklarını aktaran Sırtkaya, “Geçtiğimiz dönem hizmete aldığımız ve fon sahibinin birikimini yatıracağı alanı seçebilme imkânı tanınan “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu” uygulamamızda ciddi bir müşteri sayısına ulaştık. Ayrıca, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önderliğinde kamu bankalarının paydaş olduğu KAD-SİS (Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi) projesi ile hurda altın toplama hızının artırılması, daha geniş kitlelere ulaşılması ve yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması amaçlanmış ve kurumumuzda bu uygulamanın bir paydaşı olarak yerini almıştır.” ifadelerini kullandı.

Sırtkaya, çevre konusunu önceliklendirip bu alanda adımlar attıklarını kaydederek, 'Sürdürülebilirlik kavramına bağlı olarak çıkarmış olduğumuz Türkiye'nin ilk reel sektör yeşil sukuk projesi ile paydaşımız olan bir firmanın, geri dönüşüme gidecek atıkların satın alınması, ayrıştırılması, toplanılması gibi hizmetlerde kullanılması ve bu ürünlerin yeniden dönüşümü ile piyasada satılması ile elde edilen gelirin sukuk yatırımcılarına dağıtılmasına aracılık ettik.” yorumunu yaptı. .