Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edince maaş kesilir mi? Emekli olup çalışma hayatında kalmayı düşünen binlerce kişi emekli maaşlarında düşüş olup olmayacağını araştırmaya başladı. Çoğunlukla geçim sıkıntısı nedeniyle bazen de can sıkıntısı nedeniyle emekliler çalışmaya devam etmeyi istiyor. Emekli olunca emekli aylığı alanlar çalışmaya devam edince aylıklarında kesinti olacak mı diye merak ediyor. Çalışma hayatı uzmanları emekli olunca çalışmaya devam edilirse emekli maaşı kesilir mi sorusuna yanıt verdi. İşte emekli olup çalışmayı düşünenleri ilgilendiren maaş kesintisi ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemesi hakkında detaylar...

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edince maaş kesilir mi? Emekli olup çalışma hayatında kalmayı düşünen binlerce kişi emekli maaşlarında düşüş olup olmayacağını araştırmaya başladı. Çoğunlukla geçim sıkıntısı nedeniyle bazen de can sıkıntısı nedeniyle emekliler çalışmaya devam etmeyi istiyor. Emekli olunca emekli aylığı alanlar çalışmaya devam edince aylıklarında kesinti olacak mı diye merak ediyor. Çalışma hayatı uzmanları emekli olunca çalışmaya devam edilirse emekli maaşı kesilir mi sorusuna yanıt verdi. İşte emekli olup çalışmayı düşünenleri ilgilendiren maaş kesintisi ve Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemesi hakkında detaylar...

Ülkemizde birçok emekli, maaşların kendilerine yetmediğini düşünerek çalışma hayatında kalmaya devam ediyor. Emekliler emekli olmanın tadını çıkaramadan bazen zorunluluktan bazen de iş hayatından kopamama nedeniyle çalışmaya devam ediyor. emekli maaşı alıp çalışmaya devam etmek isteyen emekliler de "çalışınca emekli maaşım kesilir mi?" sorusunu sormaya başlıyor. İş hayatı ve çalışma hayatı uzmanları bu konuya dair net açıklamalarda bulundu. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edince maaş kesilir mi? Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden emeklinin maaşı düşer mi, kesilir mi? Emekli olup çalışınca emekli maaşı kesilir mi? Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edince maaş kesilir mi? Bu sorulara Hürriyet'ten Noyan Doğan yanıt verdi. İşte emeklilikte çalışma koşulları ve maaşlarda yaşanan değişiklikler...

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edince maaş kesilir mi?

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edince maaş kesilir mi? sorusu emekli olup çalışmaya başlamayı düşünenlerin en sık sorduğu soruların başında geliyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan "emekli olup çalışınca emekli maaşım kesilir mi" sorusuna şöyle yanıt verdi: Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin maaşlarında kesinti yapılmaması için Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) adı verilen bir prim ödemeniz lazım. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde yapılan kesintidir. Bu kesinti hem işverenden yapılır hem de çalışanın kendisinden yapılır. İşçi statüsünde çalışılırsa prim kesinti yapılır. Memur olarak çalışırsa da emekli aylığından kesinti yapılır. İşçi olarak emekli olarak çalışanların çalıştıkları işyerinden aldıkları maaştan kesinti yapılır.

Emekliyken çalışanlar, çalışmayı bıraktıklarında ne olacak?

İşçi olarak çalışanlardan maaşlarından kesinti yapılmadığından, SGDP kesintileri de iade edilmez. Kamuda çalışanların emekli aylıkları kesildiğinden, çalışma bittiğinden emekli aylıkları yeniden hesaplanır.

Emekli maaşı kesilerek çalışmak avantajlı mı?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç çalışan emeklilerin maaş kesintisine dair önemli bir yazı kaleme aldı. Türkiye'de yüz binlerce emekli çalışmaya devam ediyor. Bir kısmı sigortalı, bir kısmı ise sigortasız olarak çalışıyor. SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, emekli aylıklarını kestirmeden 4/a statüsünde sigortalı olarak çalışabiliyorlar. Bu kişiler için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) adı altında prim ödenir. Prim tutarı, çalışırken alınan brüt ücretin yüzde 32'sidir. Primin 7.5 puanı işçi, 24.5 puanı ise işveren payından oluşur.

Emekli aylığını kestirmeden sigortalı çalışanlardan alınan SGDP'nin emekli aylığına bir katkısı bulunmuyor. Bu çalışmadan dolayı emekli aylıkları artmıyor.

Emekli aylığını kestirerek çalışanlardan ise normal sosyal güvenlik primi alınıyor. Bu durumda, çalışmayı sona erdirip yeniden emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları, bu primler dikkate alınarak tekrar hesaplanır. Çalışılan süreye ve bildirilen kazanca bağlı olarak emekli aylığı artar.

Ancak, emekli aylığını kestirmek aynı zamanda gelir kaybı anlamına geliyor. Örneğin 2 bin lira emekli aylığı olan kişi 3 yıl aylığını kestirerek çalıştığında kabaca 72 bin lira gelirden mahrum olacak demektir. Üç yılın sonunda emekli aylığı 150 lira artarsa, kaybın telafisi 480 ayı (kırk yılı) bulur. Yeniden bağlanan emekli aylığı 500 lira artarsa, 72 bin liralık kaybı 144 ayda, yani 12 yılda telafi etmek mümkün olur.

Dolayısıyla, emekli aylığını artırmak amacıyla kestirme yoluna gidenler hesabını iyi yapmalı.

1 Ekim 2008 tarihine dikkat!

Prof. Dr. Cem Kılıç da emekli olduktan sonra çalışan emeklilerin SGDP durumuna dair önemli bir yazı kaleme aldı. İlk kez 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olmuş kişiler emekli olduktan sonra çalışmaya 4/a'lı yani eski adıyla SSK'lı olarak çalışmaya devam etmek isterlerse SGDP ödeyemezler.

Bu kişiler aylıklarını kestirip bütün sigorta kollarına prim ödeyerek çalışmak durumundadırlar. Dolayısıyla, ilk kez 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olmuş kişiler emekli olduklarında SGDP ödeyerek çalışma imkanı elde edemeyecekler. Bu kişiler aylıklarını kestirip çalışmak zorunda kalacaklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.