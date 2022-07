Emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? Emekli Sandığı emekli aylığında bayram ikramiyesi var mı? Milyonlarca memur gibi milyonlarca emekli de Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Zamlı maaşlarını bekleyen memurların gözü 8 Temmuz'daydı. Milyonlarca memurun maaşı 8 Temmuz'da hesaplarına geçti. Peki memur emeklisi ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? Emekli Sandığı emekli aylığında bayram ikramiyesi var mı? Milyonlarca memur gibi milyonlarca emekli de Temmuz ayında maaşlarına zam aldı. Zamlı maaşlarını bekleyen memurların gözü 8 Temmuz'daydı. Milyonlarca memurun maaşı 8 Temmuz'da hesaplarına geçti. Peki memur emeklisi ve emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca memurun zamlı Temmuz maaşkarı hesalara geçti. 2022 Temmuz ayında maaşlarına yüzde 42 oranında zam alan memurların merakla beklediği an geldi. Milyonlarca memur gibi emekliler de maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyordu.

Emekli maaşları yattı mı?

Emekli maaşları henüz yatmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların zamlı maaşlarının 8 Temmuz'da ödeneceğini açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." demişti.

Emekli maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak?

Emekli maaşlarının ne zaman yatacağına dair henüz bir duyuru gelmedi. Emekli maaşlarının aynı gününde yatması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren alacaklar.

İşte emekli maaşların yatacağı günler

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında .